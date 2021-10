La grande Une Raideur disqualifié à l'entrée du stade: le coordonnateur des courses raconte l'improbable histoire

Un grand raideur a été disqualifié à son entrée du stade de La Redoute dimanche. Il s'apprêtait à franchir la ligne en héros mais son attitude de course a dérouté chaque poste de pointage. Ce lundi, le jeune couple, dont la femme fait suivre son actu sur son compte Instagram, crie au scandale. Mauvaise compréhension entre l'organisation et le coureur qui aide sa dulcinée ou tentative d'attirer la lumière sur leur belle "story" sur le Grand Raid ? Les versions s'opposent. Voici le récit très détaillé de ce qu'a vécu l'organisation pour prendre cette décision rarissime : une disqualification à l'entrée du stade. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 14:31

L'incompréhension d'un raideur qui dit avoir aidé sa compagne et se retrouve disqualifié

Dès lundi, nous interrogions l'organisation du Grand Raid. Jean-Pierre Lessort, coordonnateur des directeurs de courses, n’en revient toujours pas. En 25 ans de GR, il n’avait jamais assisté à pareille comportement sur les sentiers. Tout avait pourtant bien commencé. C’est lui qui a accordé un bonus de deux heures au coureur pour le geste réalisé en aidant un autre coureur. Mais le responsable de course apprendra plus tard que le coureur utilisait son bonus à chaque pointage. Méthodiquement, Jean-Pierre Lessort nous décrivait lundi après-midi, après un week end de rush, l’enchainement de cet incident de course rocambolesque :



« On a un directeur par course. Le directeur qui a suivi la course (la Diagonale, ndlr) dans laquelle courait cette personne (le compagnon, ndlr) m’interpelle pour me dire qu'il y a une situation bizarre dans la course. Il me donne le dossard concerné, sans l’identité. Je comprends que j'avais eu cette personne dans la nuit de samedi. Cette personne m’a interpellé parce que j'étais au pc course. Ce monsieur me dit : « voilà, il a aidé quelqu'un qui était en difficulté et que, donc, il est resté avec cette personne pour l'accompagner. »



Je lui demande qu’est-ce qui s’est passé, il me dit qu’une personne n’était pas bien, il l’a aidée et là il accompagne la personne jusqu'à Deux bras. Je lui demande s’il veut continuer ou arrêter. Il me répond que : « Non », il se sent « bien, en pleine forme », il veut continuer.



Je lui demande combien de temps vous avez pris pour aider cette personne.



Il me dit : « 6 ou 7 heures de temps à peu près ».



Je lui demande alors combien de temps vous estimez nécessaire pour continuer votre course, il me dit « trente minutes » pour arriver au prochain pointage.



Pour moi, quelqu’un qui a aidé, qui s’est arrêté, qui a accompagné une personne, c’est un acte de courage, d'entraide, de solidarité, d’acte civique. En tant que sportif, moi même je l'ai déjà fait.



Et de ce fait, je lui dis : « Je vous donne un bonus de deux heures de temps et je lui demande : « est-ce que c’est correct, est-ce que ça vous va pour pouvoir continuer votre course tranquillement ? »



Il me dit : « c’est très bien, merci ».



Donc pour moi ça s’arrête à là, il continue. J’inscris dans le cahier, bonus attribué par rapport à ce qu’il a fait.



Donc ça continue comme ça. Entretemps, lui il a continué sa course et à chaque poste où il arrivait, il mettait en avant qu'il avait pris du retard parce qu’il a aidé quelqu’un et que je lui ai fait un bonus de deux heures de temps, ce qui fait que, à chaque poste de contrôle, il s'octroyait deux heures de temps que je lui avais accordées en bonus qu’une seule fois. Tout cela je ne le savais pas.



Dimanche, à 5H du matin, je monte à Dos d'âne parce que je devais récupérer des bénévoles. pour discuter et vérifier si tout va bien etc. Je fais les postes de Dos d'âne, de Ratinaud et de l’école de la Possession, Arrivé au poste Evariste de Parny, je discute avec les bénévoles qui commencent à ranger et nettoyer et c'est là qu'on me parle de ce monsieur avec sa femme - que je ne connaissais pas - et c’est là que j'apprends que ce monsieur fait la Diagonale des fous et sa femme fait le Trail de Bourbon, alors que je n’avais jamais su ça. auparavant. Il ne m’a jamais informé que la personne qu’il était en train d’aider c’était sa femme. Et je dis aux bénévoles : « mais je le connais, je l’ai eu au téléphone, c’est moi qui lui ai accordé deux heures de bonus parce qu’il a aidé quelqu’un qui n’était pas bien. »



Mais on me dit que ce n’est pas ça du tout : Il attendait sa femme volontairement à chaque fois. Il forçait sa femme, il était en train de la booster pour la faire avancer.



Je dis : « c’est quoi cette histoire-là ? »



On me dit « oui, les serre-fil étaient derrière, ils ont tout vu et tout entendu. »



Et là on me dit qu’à un moment donné, pour passer à des postes de contrôle, il a vidé les deux bidons d'eau de sa compagne, il les a pris pour lui et il s'est tiré. Ce qui veut dire : non assistance à une personne en difficulté. Non seulement il a vidé les bidons d’eau, ensuite, il l'a laissée derrière. Elle n’était pas bien. Si je n’étais pas passé l’école Evariste de Parny, jamais je n’aurais su ça. Mais les serre-fils étaient derrière, ils ont vu. Et à chaque fois il la forçait, il insistait. Grand Raid : Il vide les bouteilles d’eau de sa femme avant de l’abandonner en chemin

Moi, quand j’ai eu cette information, on l’a attendu à La Redoute après avoir discuté avec le directeur de course, les signaleurs - parce que ce n’est pas une décision qui se prend comme ça et ce n’est pas Jean-Pierre Lessort qui dit de mettre Pierre, Paul Jacques de côté. Il y a une commission, on a bien étudié et, de ce fait, en discutant avec sa femme aussi, elle me dit : « ça fait longtemps que je voulais m’arrêter mais c'est lui qui me forçait, c’est lui qui ne voulait pas que j'arrête. »



Je lui dis : « Mais madame, il suffit que vous arrêtiez, c'est tout ! Il suffit que vous le disiez à l’équipe médicale ou des bénévoles ou des commissaires qui sont là, leur dire que vous avez envie d’arrêter, c’est tout !



Elle me dit que : « oui, c’est lui qui n’est pas content. C’est lui qui ne veut pas »



Je lui dis : « mais ça peut être plus grave. »



Et elle me répond : « non c'est pas grave, il est venu m’aider, il est venu m’attendre, il a fait 20 km de retour pour m’attendre »



Je lui ajoute : « mais madame, est-ce que vous êtes consciente de ce que vous dites ? Vous êtes dans deux courses différentes et regardez ce que vous êtes en train de faire. Il peut très bien vous accompagner, il n’y a pas de souci, c’est très honorable le couple qui marche ensemble. A ce moment-là, lui il abandonne car il ne peut pas passer les barrières horaires et il vous accompagne et vous rentrez ensemble. Mais pas comme ça. »



J'ai fait 25 fois le Grand Raid, j’ai aidé des amis. Ça remonte à longtemps. En montant le Piton des neiges, j’ai accompagné un ami jusqu’à Cilaos, A aucun moment j'ai mis en avant ce que j’avais fait. Arrivé à Cilaos, je me suis dit, c’est bon, pour moi c’est suffisant. Mais j’étais content, j’étais fier d’avoir fait ça mais j’ai jamais demandé quoi que ce soit. Une autre fois je l’ai fait au chemin des anglais. Il y avait quelqu’un qui faisait partie de l’organisation qui était là. Eh bien on m’avait attribué un bonus de trente minutes. Sur place, mais à l’arrivée rien n’était inscrit, j’ai pas crié. Donc ce que je veux dire c’est que je connais tout ça, je suis passé par là. C’est un honneur d’aider son prochain mais ce n’est pas dans ces conditions.



C'est pas fini ! A la fin, qu’est-ce qui se passe ? Quand il a compris son petit manège et que tout le monde était en train de s’informer, parce que la presse était avec lui, disant que ce sera lui le dernier à franchir la ligne etc. etc., il s'est dit : « ben voilà, il va attendre, il va être en dernier pour avoir les applaudissements et les honneurs de tout le monde. C’est ce qu’il a fait. Et c'est aussi pour ça qu'on est intervenu à l'entrée du stade.



Quand il est arrivé à l'entrée, lui tout ce qui l'intéressait c’était sa course. Je lui ai dit : « mais monsieur, vous êtes en train d’insister pour garder votre dossard mais vous êtes moins intéressé pour connaître l’état de santé de votre compagne ». Et là il continue, il insiste, il insiste.



« monsieur, voilà ce qui s’est passé, voilà ce que vous avez fait, c’est pas correct, c’est pas conforme au règlement. Je dis aussi à sa femme que c’est moi qui lui ai accordé le bonus de deux heures et je vous apprends qu’il ne m’a jamais dit que vous étiez sa femme. Elle ne savait plus s’il fallait encore parler ou pas…



Et quand je lui ai demandé : « mais monsieur, vous avez mis la vie des gens en danger. Vous avez vidé ses bidons et vous êtes parti en la laissant sur place, sans rien dire, sans prévenir les secours, vous vous rendez compte de la dangerosité ? »



Donc voilà, on a fait appel au signaleur, on a fait appel au commissaire de course, c'est une décision qu'on ne prend pas comme ça pour dire qu’on va éliminer quelqu’un, moi je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas, mais pas dans ces conditions-là.



