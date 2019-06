A la Une . Rafales de 85km/h cet après midi, vagues de 4m au sud de la Réunion la nuit prochaine L'alizé fort persiste demain

2019 JUIN 10 12h30 REUNION



Bon après midi la Réunion!



carte: vagues de 4 mètres prévues par le modèle au sud de la REUNION la nuit prochaine. METEO FRANCE



1: le vent est bien l'élément marquant de ce début de semaine. Les stations de Météo France ont déjà enregistré des rafales de 83km/h à Piton Ste Rose, 75km/h au gîte du volcan, 72km/h à Saint Benoît et 60km/h à la Pointe des 3 Bassins.



L'alizé a tendance à se renforcer encore un peu cet après midi. Il devrait mieux "rentrer" sur le nord-est de l'île entre Saint André et Gillot. Certaines rafales peuvent encore dépasser 80/85km/h.

La seule région à l'abri reste celle située au nord de Boucan Canot sur tout le nord-ouest de l'île abrité par le relief.



2: la haute mer est houleuse et grossit encore en soirée sur les côtes ouest et sud. Les sorties en haute mer sont vivement déconseillées.

Température du lagon autour de 26° Celsius.



3: la couverture nuageuse de ce matin s'est déchirée et le ciel offre comme anticipé des éclaircies parfois larges sur l'ouest et le nord qui s'étendent localement aussi aux régions est et sud-ouest. Le temps demeure changeant au volcan mais moins "bouché" que ce matin.

Le quart sud-est de l'île reste relativement humide mais les averses de ce matin sont plus rares.



4: la nuit prochaine l'alizé reste bien sensible même s'il faiblit un peu et plus nettement vers les plages de l'ouest.

Des entrées maritimes accompagnées d'averses touchent le quart sud-est de l'île . Temps changeant au volcan avec des averses passagères.

Ailleurs ciel plus dégagé.



5: demain Mardi la journée reste venteuse avec de fortes rafales pouvant encore dépasser 80km/h localement excepté sur le nord-ouest abrité.

Averses tôt le matin sur le sud-est. Ailleurs larges éclaircies. Mer toujours houleuse.



6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).



Dans les hauts: en moyenne les températures sont stationnaires : moyenne de 15.3° contre 15.8° hier.

Il fait froid au volcan avec beaucoup de vent.



GITE DU VOLCAN: 7.9° 12.0°

BOURG MURAT: 14.0° 14.7°

MAIDO: 13.3° 11.7°

LA NOUVELLE: 16.8° 17.6°

PETITE FRANCE: 18.1° 16.9°

CILAOS: 16.6° 20.1°

PLAINE D PALMISTES: 19.8° 16.9°

GRAND COUDE: 15.7° 16.7°



Sur le littoral: en moyenne les températures sont stationnaires: moyenne de 24.9° contre 24.5° hier.



GILLOT: 25.4° 24.8°

LE PORT: 27.3° 26.1°

TROU D'EAU: 26.6° 26.6°

PIERREFONDS: 24.7° 26.6°

LE BARIL: 23.5° 24.1°

PT STE ROSE: 22.9° 21.6°

SAINT BENOIT: 24.4° 22.9°

SAINT ANDRE: 24.5° 23.1°





Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .



Cheers,

