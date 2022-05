Rubrique sponsorisée Radji Araye : la CCIR se doit d'être actrice du développement économique

Dès le début des élections à la CCIR, Radji Araye a rallié la liste de Myriam Boullay. Avec " Bâtissons La Réunion de Demain" ce chef d'entreprises veut travailler dans le sens du développement durable et aider les indépendants et auto entrepreneurs.



Par Zinfos974 - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 17:51





Il chapeaute plusieurs entreprises intervenant dans le secteur du service à destination des professionnels de l'immobilier et du touriste. Radji Araye, depuis le début, a voulu se présenter aux côtés de Myriam Boullay sur la liste " Bâtissons La Réunion de Demain". Pourquoi cet engagement? LA CCIR a besoin du changement que propose " Bâtissons La Réunion de Demain". Pour lui, il faut impérativement contribuer au développement durable de La Réunion et plus encore travailler avec les auto entrepreneurs et entrepreneurs individuels. Il souhaite une CCIR actrice du développement économique de La Réunion qui passe par un changement de gouvernance de cette instance... Une CCIR qui demain pourra peser, grâce à une stratégie sur le gouvernement et l'Hexagone. www.batissons.re