Radiosondage : Le centre météorologique du Chaudron bientôt labellisé site de référence au niveau mondial

Depuis le 18 avril dernier, Météo France procède à des lâchers de ballons sondes depuis le centre du Chaudron. Des radiosondages qui permettent d'établir un profil vertical de l'atmosphère.



Un profil vertical notamment constitué de données de température, d'humidité et de vent à différents niveaux d'altitude, obtenu grâce à l'envoi d'un ballon sonde à une altitude moyenne de 32 000 mètres.



Depuis juin 2011, les radiosondages à La Réunion sont effectués par un observateur de Météo-France une fois par jour à 15h heure locale, à partir de la station météorologique de Gillot. À compter de juin prochain, le centre de radiosondage de ce site sera fermé et transféré au centre Météo-France du Chaudron.



Prochainement, ce centre sera labellisé site de référence pour la mesure en altitude, et ce au niveau mondial.



Le point avec Jacques Écormier, chef prévisionniste à Météo-France :