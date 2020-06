A la Une . Radio Freedom: Didier Robert refuse de participer à un débat animé par Thierry Robert

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 15:18 | Lu 277 fois

Radio Freedom souhaite organiser demain un débat sur ses ondes dans le cadre des élections municipales de dimanche prochain entre Didier Robert et Ericka Bareigts.



Problème : ce débat doit être animé par Charles Lhuilier, mais avec Thierry Robert comme modérateur.



Or, fait remarquer le président de Région dans un courrier qu'il a adressé à la radio, "Thierry Robert n'est pas journaliste" et "il s'est lancé depuis un an dans l'animation d'une chronique radio sur vos antennes avec des attaques systématiques à l'encontre de ma personne et des actions portées par la Région".



Par ailleurs, fait remarquer Didier Robert, "Thierry Robert est un opposant politique dont la rancoeur n'est un secret pour personne (il a été condamné par la justice suite à une plainte que j'ai portée)".



Enfin, "la grande proximité de M. Thierry Robert avec la candidate adverse et les membres de la liste adverse est un fait. M. Thierry Robert et Mme Ericka Bareigts se sont notamment rassemblés sur la même liste aux Régionales 2015 contre la liste que je menais", met en exergue Didier Robert qui, s'il ne ferme pas la porte au débat, demande à la direction de Freedom d'en revoir les conditions d'organisation afin de "garantir l'impartialité et l'équité" nécessaires à un tel exercice.



Copie de la lettre a été envoyée au CSA.



