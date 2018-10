Radicalisation : Jérôme Lebeau et Marie-Annick Lebeau transférés à La Réunion

Jérôme Lebeau est de retour à La Réunion, révèle le Journal de l'Ile. Le jeune bénédictin était maintenu en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes, en région parisienne, depuis plus d’un an.



Une détention qui faisait suite à sa mise en examen pour « tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste ».



Le 27 avril 2017, un quartier de Saint-Benoît était réveillait par des détonations. Aux alentours de 6 heures, deux policiers venaient d’être pris pour cible par un forcené dans une résidence de la cité Fragrance.



Légèrement blessés, les deux policiers du GIPN se présentaient devant l’appartement N°37 de Jérôme Lebeau et de sa mère Marie-Annick Lebeau pour de forts soupçons de radicalisation. Le jeune homme avait été interpellé avant un passage à l’acte visiblement imminent.



Preuve de sa détermination, l'individu n’avait pas hésité à ouvrir le feu sur les fonctionnaires de police. Il était armé d'un fusil à pompe.



Ce mardi, le jeune homme et sa mère ont été escortés depuis Paris pour être placés au centre de détention de Domenjod à Saint-Denis.



Marie-Annick Lebeau est, elle, soupçonnée d’association de malfaiteurs à but terroriste. En métropole, elle était quant à elle placée à la prison de Fleury-Mérogis, elle aussi dans l’attente de la fin de l’instruction par le parquet national antiterroriste de Paris.