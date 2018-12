Racket sur un barrage : Les gendarmes lancent un appel aux victimes

Le jeudi 29 novembre 2018 entre 02h00 et 04h30, sur la commune de La Possession, au carrefour de la rue Waldeck Rochet et de la rue Leconte de Lisle / rue Raymond Mondon, axe parallèle à la route du littoral en direction de Saint-Denis via la Montagne, un groupe d'une dizaine d'individus a érigé des barrages en travers des voies de circulation pour racketter les automobilistes avec menace de dégradations de leur véhicule.



Malgré les nombreux appels recensés par le centre opérationnel de la Gendarmerie cette nuit-là, beaucoup de victimes et/ou témoins ayant circulé sur cet axe ne se sont pas manifestés.



Dans le cadre de l'enquête en cours, la gendarmerie remercie les victimes et témoins de bien vouloir contacter la gendarmerie de Saint-Paul au 0262.55.48.80.