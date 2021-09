7mag.re Rachelle Rivière, enfant unique de parents en situation de handicap : elle veut agir !

Très tôt cette petite fille a dû apprendre à se débrouiller seule. Enfant unique de parents en situation de handicap, Rachelle Rivière a grandi dans le monde du handicap et aujourd'hui adulte elle veut agir. Rencontre au Studio974 avec une femme débordant d'énergie et arborant un coeur énorme.



Photos YKS YAKUSA @ Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 09:35

C'est à la Ravine des Cabris qu'est née Rachelle Rivière, d'un papa creole yab et d'une maman créole chinoise. D'emblée, cette jeune femme de 28 ans campe le décor: " Je suis enfant unique de parents en situation de handicap. Mon enfance a fait que j'ai dû grandir et être débrouillarde très tôt ".

