Rachel Grondin et Elfayoum Abdillahi, les ambassadeurs de la Ville de Saint-Denis

Le Grand salon de l’Hôtel de Ville du chef-lieu était rempli d’invités samedi soir lors des élections de Miss Saint-Denis 2018 et D’Ambassadeur Jeunesse Saint-Denis 2018.



Au bout de 2 h de show, le jury Garçons et celui des Filles ont tranché : Rachel Grondin, âgée de 16 ans, originaire de la Bretagne, succède à Cyrielle Soupramayen Miss Saint-Denis 2017 tandis que Elfayoum Abdillahi devient Ambassadeur Jeunesse Saint-Denis 2018.



Emilie Booz première dauphine et Camille Massena deuxième dauphine sont qualifiées avec Rachel Grondin pour concourir au titre de Miss Prestige Réunion qui aura lieu au mois d’octobre prochain.



Nicolas Garcia Matéo premier favori et Etienne Dépêche deuxième favori concourront avec El Fayoum Abdillahi au titre d' Ambassadeur Jeunesse Réunion.



Félicitations à tous.