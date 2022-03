Rachel Bujadinovic décroche la 3ème place au Championnat de France Handisport de Boccia

Rachel BUJADINOVIC, entraînée par Saint-Paul Handisports depuis juillet 2021, vient de décrocher la troisième place au Championnat de France Handisport de Boccia à Niort qui s’est déroulé du 3 au 6 mars 2022. Il s’agit sa première participation au championnat de France des catégories BC, Boccia paralympique. La Boccia est un jeu de balles en cuir, proche de la pétanque, qui se joue en salle, sur un terrain avec un marquage au sol. Cette discipline se pratique en individuel ou par équipe et est inscrit aux Jeux paralympiques pour certains publics. En décrochant la médaille de bronze, la sportive espère rejoindre la sélection féminine de l’équipe de France de Boccia aux paralympiques de 2024 à Paris. La Ville de Saint-Paul, terre des talents et des créativités, mais aussi labellisée Ville Active et Sportive et Terre de Jeux 2024, lui souhaite de représenter notre île aux jeux paralympiques dans deux ans.