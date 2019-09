Rachat des Jumbo et des Score par le groupe Hayot : "La peur a changé de camp"

La Chambre de commerce et la Chambre de métiers tirent toutes les deux la sonnette d'alarme suite au rachat d'une partie du groupe Vindemia par le groupe Hayot (GBH) . Les deux chambres consulaires ont tenu ce jeudi une conférence de presse commune à la CCIR, inquiètes de la puissance de ces grands groupes et du quasi-monopole qu'ils détiennent dans de nombreux secteurs économiques de l'île.Comme l'a rappelé Ibrahim Patel, plus de 166 000 m2 de surface commerciale ont été livrés ou en passe d'être livrés depuis 2010. Un constat "effrayant" pour Ibrahim Patel, et ce sur deux volets. "Depuis plusieurs années, on nous explique que cette course contre la montre effrénée pour construire des surfaces commerciales en périphérie sert un, à gagner en pouvoir d'achat, deux, à créer des emplois. Or, on constate qu'aujourd'hui que le chômage n'a pas baissé et que les prix se tiennent quel que ce soit le groupe de grande distribution", relève le patron de la CCI.Ibrahim Patel ajoute que la "peur a désormais changé de camp" chez les grands patrons de l'île depuis le rachat de Vindémia par le groupe Hayot, craignant que ce dernier soit en situation de monopole. Pour rappel, et afin de garantir et renforcer la concurrence, le projet d’accord entre Vindémia et GBH prévoit de rétrocéder 4 hypermarchés (Jumbo Sainte-Marie, Jumbo Saint-André, Jumbo Chaudron, Jumbo Savanna) à la société Make Distribution, nouvel acteur à capitaux réunionnais dont la Société Adrien Bellier S.A. (SAB) est l’actionnaire de référence. "Auparavant, il y avait une position commune entre eux pour se mettre d'accord sur le nombre de surfaces commerciales allouées. Sauf qu'aujourd'hui, un grand groupe a décidé de racheter un autre (…) Les grands groupes réunionnais n'ont pas vu venir qu'un autre groupe pouvait venir ici et les racheter. Je dirais que la peur a changé de camp, car avant ils faisaient peur aux petites entreprises et aujourd'hui, ils se font peur entre eux", explique-t-il.