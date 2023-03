A la Une . Rachat de trimestre retraite en 2023 : Explications

Les assurés au régime général de la Sécurité sociale âgés de 20 à 66 ans inclus souhaitant augmenter la durée d'assurance pour la retraite peuvent racheter des trimestres de cotisations. Explications. Par N.O - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 06:02





des revenus professionnels soumis à cotisation de vos 12 derniers mois d'activité. Pour plus d'informations selon votre situation La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a publié le prix du rachat des trimestres de cotisation à la retraite de base pour 2023, rapporte le site service-public.fr . Ce rachat est possible jusqu'à l'âge de 66 ans pour les salariés n'ayant pas la totalité de leurs trimestres, sous certaines conditions. Le prix de rachat tient compte de l'âge et du salaire de l'assuré.Les assurés au régime général de la Sécurité sociale âgés de 20 à 66 ans inclus souhaitant augmenter la durée d'assurance pour la retraite peuvent racheter des trimestres de cotisations, correspondant aux années d'études supérieures ou aux années de cotisations incomplètes (moins de 4 trimestres), est-il précisé. C'est également possible pour certaines périodes d'apprentissage, pour les assistantes maternelles ayant exercé leur activité entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 ou pour les enfants de harkis.Il est possible de racheter 12 trimestres au maximum. Le coût de rachat des trimestres dépend du salaire ou du revenu annuel du demandeur, de son âge et de l'option choisie (taux et durée d'assurance ou taux seul). La Caisse nationale d'assurance retraite a actualisé ce barème pour l'année 2023 dans une circulaire publiée le 21 décembre 2022, indique encore le site service-public.fr, qui fait le point sur les deux types de rachat.Le coût du rachat de trimestre (dont le barème applicable aux demandes déposées en 2023 est consultable ici ) dépend :Pour plus d'informations selon votre situation https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/