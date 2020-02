Economie Rachat de Vindémia : la CFDT soutient GBH Dans un courrier, la branche Commerce et Services Réunion du syndicat a interpellé Didier Robert sur sa prise de position contre le rachat de l’entreprise réunionnaise par le Groupe Bernard Hayot.

"La CFDT Commerce et Services Réunion est pour le rachat de Vindémia par GBH et il y a urgence!". Par ces mots, le syndicat affiche clairement sa position dans le dossier économique qui agite La Réunion depuis plusieurs mois. Pour la CFDT, seul le projet du groupe martiniquais permet de sauver les emplois des salariés, rappelant au passage que ceux-ci ont voté favorablement pour cette vente.



Dans son courrier du 18 février 2020 adressé à la présidente de l’Autorité de la concurrence, Didier Robert faisait part de sa crainte de voir une situation de monopole se mettre en place dans l’île. Un argument que rejette la CFDT qui affirme que pour qu’un monopole soit en place, il faut qu’il y ait un "seul Maître de l’Offre", ce qui ne sera pas le cas. Le syndicat rappelant au passage les autres situations de monopole que l’île connaît dans certains secteurs.



Contradictions contre contradictions



Dans son communiqué, la CFDT assure que le Président de Région est en contradiction avec les Réunionnais qui réclament "la transparence sur les prix, l’augmentation du pouvoir d’achat et l’accès à l’emploi" et non savoir qui détient le monopole dans le département. Le syndicat affirmant qu’il faut endiguer les situations de monopole ou d’oligopole dans l’île. Une affirmation elle-même contradictoire puisque, en cas de vente, la concentration des groupes GBH et Vindémia créera une situation d’oligopole dans l’île vu le petit nombre de concurrents sur la place. C’est le serpent qui se mord la queue.







