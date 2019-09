Rachat de Vindémia: Leclerc, Leader Price et Super U proposent "une alternative réunionnaise"

Dans deux mois à peine, le mouvement des gilets jaunes fêtera son premier anniversaire. Le pouvoir d'achat et la vie chère étaient alors au coeur des revendications à La Réunion, avec des prix dans l'alimentation 37% plus élevés qu'en métropole selon l'INSEE. Les situations de monopole de certaines entreprises ainsi que le manque de transparence étaient alors pointés du doigt.



Près d'un an plus tard, ces craintes se sont renforcées avec l'annonce en juillet dernier du rachat du groupe Vindemia (Score et Jumbo) par le groupe antillais Bernard Hayot (GBH) , déjà opérateur des enseignes Carrefour, Mr Bricolage, Renault et Danone. Au lendemain de cette annonce, l'ensemble des députés et sénateurs réunionnais, ainsi que les présidents de région et du département ont co-signé un courrier adressé au Président de la République, l'appelant à intervenir pour lutter contre les situations de position dominante et de monopole.



Aujourd'hui, les acteurs locaux de la grande distribution n'hésitent pas à leur tour à monter au créneau face à la menace que pourrait représenter ce rachat. Dans une conférence de presse donnée ce lundi après-midi, Pascal Thiaw-Kiné, représentant du mouvement E. Leclerc, François Caillé, représentant de l'enseigne Leader-Price, et Guillaume Kin-Siong et Johnny Law-Yen, représentants des Commerçants indépendants, Super U, expliquent vouloir proposer "une alternative réunionnaise".



La proposition s'articule autour de quatre thématiques : "La réduction de l'écart de prix entre Réunion et la métropole, le développement d'une offre responsable de produits et de services, le développement de l'emploi local, et le développement des activités et productions locales", détaillent les acteurs locaux.



Ils déclinent leurs principes : "Cette recomposition du secteur local doit être faite par des acteurs locaux", annoncent-ils pour commencer, avant de préciser : "sans exclusivité : nous ne voulons pas vampiriser le secteur". Une recomposition qui ne doit "pas se faire dans la conquête mais dans la reconstruction", ajoutent-ils, assurant avoir "entendu le message de la population durant les gilets jaunes". Et qui doit "permettre aux Réunionnais d'être acteurs de la consommation" pour que ces derniers "ne subissent plus les prix".



Plus d'informations à venir.