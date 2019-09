Communiqué Rachat de Vindémia: La CGTR demande au Gouvernement de prendre ses responsabilités La CGTR s'alerte des conséquences du rachat de Vindémia par GBH et demande au gouvernement de prendre des mesure pour endiguer "cette casse sociale sans précédent" dans ce secteur d’activité. Une délégation composée d’élu.e.s et mandaté.e.s de Casino, Vindémia La Réunion, Leader-Price Logistique, Easydis (Logistique Casino), ainsi que Sylvie Vachoux, secrétaire fédérale, a été reçue par le Ministère du travail ce mardi. "Notre Organisation Syndicale sera très vigilante sur le devenir des salariés et cela quelque soit le rendu de l'Autorité de La Concurrence", prévient le syndicat. Le communiqué :

Une délégation composée d’élu.e.s et mandaté.e.s de Casino, Vindémia La Réunion, Leader-Price Logistique, Easydis (Logistique Casino), ainsi que Sylvie Vachoux, secrétaire fédérale, ont été reçu.e.s par le Ministère du Travail le 3 septembre 2019. Cette réunion à l’initiative du Ministère du Travail fait suite à l’interpellation de Sébastien Jumel, député PCF, qui faisait état de la situation préoccupante du Groupe Casino.



Notre délégation, après avoir rappelé les cessions-ventes des entités du Groupe Casino y compris dans les Antilles françaises, sans oublier l’ouverture du dimanche après-midi sans personnel dans un hypermarché mettant en danger, au-delà de Casino, l’ensemble des emplois de caissier.e.s dans la Grande Distribution, laissant dans l’incertitude du lendemain des milliers de salarié.e.s, demande au Gouvernement de prendre ses responsabilités en intervenant directement auprès du patronat des enseignes de la Grande Distribution afin de prendre des mesures endiguant cette casse sociale sans précédent dans ce secteur d’activité.



Le représentant du Ministère du Travail, déjà informé par ailleurs de la situation inquiétante du Groupe Casino, assure la délégation du suivi par le Ministère du Travail de ce dossier. La Fédération CGT Commerce, Distribution et Services ainsi que les élu.e.s et mandaté.e.s CGT du Groupe Casino resteront très vigilant.e.s quant aux suites données par le Ministère du Travail sur la situation préoccupante de Casino, ainsi que de l'ensemble de la Grande Distribution.





