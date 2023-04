A la Une . Rachat de Korbey d'Or par l'Alefpa: Le MPTU se réjouit de ce choix "qui apaise les 650 salariés de la structure"

Michel Vergoz ou l'art du contrepied. Après la levée de bouclier de députés et nombreux responsables politiques locaux concernant la reprise de la société Korbey d'Or par l'Alefpa, le président du Mouvement politique Trait d'Union (MPTU) salue de son côté le choix fait par le tribunal de commerce. Et déplore au passage des propos "déplacés voire provocateurs qui n'ont pas leur place dans une société organisée selon des règles". Par La rédaction - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 11:21

Après « la préférence régionale » pour l’embauche locale, un groupe d’élus locaux cité par la presse du samedi 1eravril 2023, invente la « préférence réunionnaise » pour prétendument sauver l’entreprise locale.



« Optons sans réserve pour un repreneur réunionnais et faisons valoir sans modération notre savoir-faire local »

ose même écrire un prétendu défenseur de la « Réunionnité » en exerçant clairement pression sur le Tribunal de Commerce.



Sidérant que de telles déviances puissent être défendues.



Oubliées les frasques de l’ARAST de 2009 qui laissèrent 1200 personnes sur le carreau,

Oubliées les frasques, toujours en cours de jugement, de Sergio TOINETTE, Gérant de « KORBEY D’OR » et véritable honte de la Réunion qui a mis en péril l’avenir de 650 salariés et abusé des Réunionnais les plus faibles.



Le « Mouvement Politique Trait d’Union » se félicite de la décision du Tribunal de confier à l’ALEFPA la reprise de « KORBEY D’OR »,

Le « Mouvement Politique Trait d’Union » se réjouit de ce choix qui apaise les 650 salariés de la structure.

Le « Mouvement Politique Trait d’Union » témoigne du savoir-faire Réunionnais de l’ALEFPA, installée à la Réunion depuis prés de 50 ans. On ne peut pas parler de l’ECOLE INCLUSIVE à La Réunion sans parler du travail de l’ALEFPA sur le sujet.



Le « Mouvement Politique Trait d’Union » déplore enfin des propos, déplacés voire provocateurs qui n’ont pas leur place dans une société organisée selon des règles qui doivent protéger les plus faibles, « sans réserve ni modération ».

Le Président, Michel VERGOZ