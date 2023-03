A la Une ... Rachat de Korbey d'Or: "Le choix de la préférence réunionnaise compétente pour l'assistance à nos gramouns"

"Faire le choix politique du local quand l'expertise réside dans notre territoire". C'est le souhait du député de la 6e circonscription, Frédéric Maillot, interpellé par la situation de la SARL Korbey d'Or. Cette dernière, liquidée le 31 août dernier, devrait être reprise par deux sociétés, l'ALEFPA et DESTIA. Deux entreprises qui n'auraient selon le parlementaire "aucune expérience dans l'assistance d'aide à la personne" pour la première, tandis que la seconde n'a "aucune sensibilité culturelle ni de connaissance des spécificité de notre territoire".

J'ai reçu aujourd'hui à ma permanence parlementaire les dirigeants réunionnais de SORESAP qui ont candidaté pour la reprise de la Sarl KORBEY D'OR, spécialisée dans le secteur de l'aide à la personne, placée en liquidation judiciaire.



Suite à l'appel à candidature, il semble que la reprise devrait se jouer entre deux sociétés, ALEFPA et DESTIA.



En tant que Député de La Réunion, animé par la défense de la préférence réunionnaise quand cela est possible et opportun, ces deux candidatures qui sembleraient être en bonne voie d'aboutir m'interpellent.



En effet, nous avons la société ALEFPA, n'ayant aucune expérience dans l'assistance d'aide à la personne et DESTIA, une société de l'hexagone n'ayant aucune sensibilité culturelle ni de connaissance des spécificités de notre territoire.



Bien que la décision sera in fine celle du tribunal de commerce de Saint-Denis, il est important que nous puissions faire le choix politique du local quand l'expertise réside dans notre territoire.



Nous ne pouvons laisser l'assistance à nos Gramouns aux mains d'acteurs qui n'ont aucune connaissance et compétence socio-linguistique et culturelle de La Réunion, un critère déterminant pour leur prise en charge et leur bien-être, d'autant que les offres pré-sélectionnées sont financièrement largement en dessous des offres réunionnaises, de 4,77 à 10 fois moins importante que la meilleure offre et avec des conditions sociales pour les employés de moins bonnes qualités.



Nous avons une exigence morale et de responsabilité envers nos Gramouns en leur privilégiant les meilleures conditions d'assistances et de prises en charge dans le respect de leur matrice identitaire et culturelle.



J'ai fait le point avec le Cabinet du Conseil Départemental de La Réunion et en appelle à la responsabilité de l'Etat et des collectivités compétentes dans l'intérêt supérieur de nos Gramouns.



Faisons de la Préférence Réunionnaise une réalité humaine, en assumant un choix politique fort dans l'intérêt de notre population locale.



Je serais très attentif à l'évolution de ce dossier et aux cotés des solutions réunionnaises compétentes à la reprise.

Zot Député,

Frédéric MAILLOT