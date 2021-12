A la Une .. Rachat d'Antenne Réunion : Des modifications à attendre dans les programmes

La décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) autorisant le groupe Cirano à reprendre Antenne Réunion a été publié au Journal officiel de ce matin.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 10:53





Par ordre de priorité, c'est la qualité de l'information qui est citée en premier par le CSA. Le Conseil note avec satisfaction que "la ligne éditoriale ne fait pas l'objet de modifications".



Et le CSA de poursuivre : "En outre, certains engagements pris par le groupe Cirano sont de nature à renforcer la garantie du pluralisme et l'intérêt pour le public. Il en va ainsi des engagements consistant à :

- consacrer chaque semaine au moins 21 heures à des émissions locales en première diffusion, contre 12 en moyenne hebdomadaire actuellement, dont au moins 10 heures à l'information locale ;

- substituer à l'un des trois journaux quotidiens d'information actuellement prévus par la convention du service un magazine mensuel d'investigation consacré à l'information locale, d'une durée minimale de 52 minutes ;

- augmenter la durée quotidienne minimale du programme de 14 à 17 heures".

Par ailleurs, le CSA a essayé de mettre des barrières étanches entre les activités de régie publicitaire de la télévision (et de son site internet) et celles des régies du groupe Cirano qui gèrent la publicité des radios et de la plupart des sites en ligne, dont Zinfos. A noter à ce sujet que si une des sociétés du groupe Cirano a effectivement en charge la collecte de la publicité pour le compte de Zinfos, le groupe Cirano n'a aucune participation capitalistique dans notre société.



