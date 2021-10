Communiqué RV'L tes récompenses : Une action expérimentale et innovante pour aller vers l'emploi

Avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le Contrat de Ville de Saint Louis, la Mission Locale Sud a pu décliner avec les acteurs de l’emploi territoire une action expérimentale et innovante intitulée « RV’L tes compétences ». Par N.P - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 17:36

Le communiqué :



A La Réunion tout comme sur le plan national, le marché du travail se transforme en profondeur en lien avec les transitions numériques et écologies notamment, et les besoins des entreprises évoluent.



Certaines entreprises rencontrent des difficultés à recruter, sur certains métiers en tension ou dans certains secteurs (hôtellerie restauration, service aux entreprises, agro-alimentaire…).



Une étude récente réalisée par le Pôle Emploi * mais en évidence que seulement 16% des employeurs, tous secteurs confondus, accordent au diplôme une place primordiale dans le cadre de leurs recrutements. Une majorité d’entre eux (59%) lui donnent une place secondaire, pour valoriser davantage les compétences comportementales.



Avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le Contrat de Ville de Saint Louis, la Mission Locale Sud a donc pu décliner avec les acteurs de l’emploi territoire une action expérimentale et innovante intitulée « RV’L tes compétences ».



Cette action a pour finalité d’offrir l’opportunité aux publics en démarches d’insertion de contribuer à l’appropriation des codes de l’entreprises à travers la mise en place d’atelier d’apprentissage non formel.



Les objectifs visés par l’action :



• Identifier / reconnaître des compétences individuelles / soft skills

• Faire de la découverte de métiers immersive via de nouveaux outils numériques

• Travailler sur les représentations, élargir les horizons professionnels

• Favoriser l’estime de soi



A l’issue d’une phase de repérage où 30 personnes avaient été orientés par les partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, Mairie de St Louis, Conseil Départemental, Apprentis d’Auteuil et Ecole de la 2eme Chance), 16 participants répartis en 2 groupes de 8 issus des quartiers prioritaires de Bois Nèfles Cocos et Roche Maigres ont ainsi bénéficié d’un parcours d’une durée totale de 16 heures comprenant :



• Un challenge des Compétences : mené au cœur des quartiers (Maison Communale de Proximité) et orchestré par la Start Up Pépé José, ce sont donc 3 ateliers d’animation culinaire qui ont été grandement appréciés par les participants. Constitués en équipe, ces derniers ont bénéficié des conditions matérielles pour suivre et procéder à une préparation culinaire qu’ils ont présenté à l’issue de chaque atelier (durée d’un atelier 2h). 5 professionnels de l’emploi se sont relayés à chaque atelier pour mettre en évidence avec les participants les compétences individuelles qui ont ainsi été révélées (adaptation, résolution de problème, travail d’équipe, leadership…)



• Un atelier numérique à la Mission Locale de Saint-Louis a permis aux participants de découvrir des ressources utiles pour leur recherche d’emploi (exemple utilisation de jobboard) et notamment de tester l’outil innovant qu’est la « Découverte immersive des métiers » via l’outil casque de réalité virtuelle. En effet, les Missions Locales de la Réunion ont pu être dotées depuis 2020 grâce au soutien de la Fondation Orange d’un parc de casques VR dans lequel une application dénommée Métiers360 permet alors une découverte sensorielle des environnements métiers (plus de 40 vidéos présentant plus de 110 métiers). Cet outil à fort potentiel d’attractivité permet ainsi de confronter les représentations métiers des bénéficiaires en les mettant au cœur de l’entreprise de manière virtuelle.



• Après une démarche « allez vers » des partenaires de l’emploi au cœur des quartiers, l’action RV’L tes compétences se termine aujourd’hui par une rencontre avec le monde économique en proposant une journée complète au sein des locaux de l’entreprise Pépé José à St Gilles. Un ultime Challenge Cooking suivi de témoignages de salariés de Pépé José sur leur parcours, savoir-être et savoir faire nécessaire dans leur activité au quotidien.



• Pour clôturer l’action, les 16 participeront ont reçu divers lots (trophée individuel, mug, sac) et surtout leur attestation de participation en version papier et numérique (clé usb) mettant en lumière leur soft -skills mobilisées au cours de l’action. Les continuité de parcours se feront alors en lien avec l’ensemble des partenaires de l’emploi (actualisation du profil compétences, mises en relation sur des offres, positionnement sur formations…)





* « Diplômes, compétences techniques ou comportementales : quelles sont les principales attentes des entreprises ? » mars 2018