RUN 400 Officiel : remportez un baptême en voiture de compétition !

L’association Jap974 , la Team Rupteur de Saint-Leu et leurs partenaires organisent le RUN 400 Officiel de Saint-Leu, le dimanche 12 Décembre.De 9h00 à 17h00, les pilotes de RUN s’affronteront sur la ligne droite de la Pointe-au-Sel. L’événement est gratuit et ouvert au public sur présentation du passe sanitaire.Pour clôturer le championnat en beauté, les organisateurs et la Ville de Saint-Leu ont décidé d’offrir à deux personnes un baptême en voiture de compétition. Les pilotes embarqueront les gagnants dans leurs bolides pour vivre une expérience sensationnelle.Pour participer au jeu-concours, rendez-vous ici sur le groupe Saint-Leu Officiel Lien : www.facebook.com/groups/saintleu.re/posts/642187260459724/ Infos & Inscriptions : 06 92 53 63 48