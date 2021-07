A la Une . RTL Radio veut racheter Antenne Réunion

Du mouvement se prépare dans les coulisses de la chaîne de télévision privée réunionnaise. Le groupe Cirano (RTL, NRJ Réunion, etc...) négocie actuellement le rachat des parts d'OcéInde, l'actionnaire majoritaire d'Antenne Réunion depuis environ 5 ans. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 12:30

Le groupe Cirano de Mario Lechat est entré en négociation exclusive avec le groupe OcéInde d'Abdéali Goulamaly dans le but de racheter toutes ses parts dans la société Antenne Réunion, chaîne de télévision privée.



Abdéali Goulamaly, à la tête de l'empire OcéInde, avait pris les rênes d'Antenne Réunion fin 2016 en reprenant les parts de Christophe Ducasse (tout premier dirigeant de la société). L'actionnaire majoritaire souhaite donc céder ses parts au bout d'environ 5 ans.







Communiqué de presse d'Antenne Réunion :



Rapprochement entre le Groupe Antenne Réunion et le Groupe Cirano



Le Groupe réunionnais de médias Cirano est entré en négociations exclusives avec le Groupe Océinde afin d’acquérir les participations qu’il détient dans le Groupe Antenne Réunion.



Le projet reste soumis à l’autorisation des instances du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ainsi qu’à l’avis du Comité Social et Économique d’Antenne Réunion. La complémentarité des deux groupes permettrait de créer un nouvel acteur pluridisciplinaire des médias Outre-mer capable de traverser la crise et de lutter contre la concurrence des GAFAM.



Monsieur Nassir GOULAMALY, soucieux d’accompagner le développement de la chaîne sur le long terme, continuera de présider le Conseil d’Administration et Mayia LE TEXIER conservera la Direction de la chaîne.