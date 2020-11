Rubrique sponsorisée RSMA-R : cérémonie de parrainage des volontaires du bac pro numérique

Publié le Lundi 23 Novembre 2020



Didier ROBERT, Président de la Région a participé le 19 novembre dernier à la cérémonie de parrainage des volontaires du bac pro numérique. Le Président de Région a tenu dans un premier temps à saluer l’engagement du RSMA-R pour ces jeunes et pour La Réunion puis s’est adressé aux volontaires en ces mots :



"Je n’ai aucun doute. Ces jeunes sauront faire la fierté du RSMA-R, de l’armée et de La Réunion. Nous sommes là dans une vraie logique de partenariat qui va permettre à La Réunion de continuer à avancer et à gagner. Sachez que vous êtes la fierté pour tous ceux qui travaillent pour que La Réunion avance, que La Réunion gagne et soit un territoire ambitieux et nous comptons sur vous, sur votre engagement, sur votre sérieux, sur votre professionnalisme pour qu’ ici sur notre île, demain ailleurs vous soyez des ambassadeurs de ce que nous avons de plus beau. La Réunion continuera à grandir, La Réunion continuera à être un beau territoire, non pas par la grandeur de ses routes mais par la grandeur de ses hommes et de ses femmes. Nous comptons sur vous !"



COMMUNIQUÉ DU RSMA-R :



À l’occasion de cette cérémonie, les 22 volontaires du tout nouveau bac pro numérique se sont fait remettre leur calot de tradition des troupes de marine par leurs parrains au quartier Ailleret de Saint-Denis.



Cette cérémonie solennelle qui constituait la seconde étape de leur intégration au sein de la communauté militaire s’est déroulée sous la présidence du général de division Sully Barbe représentant l’armée de Terre ; en présence du président de la Région Réunion, Didier Robert ; du proviseur du lycée Mémona Hintermann-Afféjee, Gilles Frémentau et du colonel Julien Maurel, chef de corps du RSMA-R.

Le parrainage vise à construire une relation reposant sur des valeurs d’échange, de réciprocité et de confiance. Il constitue une forme de solidarité intergénérationnelle permettant aux plus jeunes d’être conseillés et guidés. Ces volontaires réunionnais, encore aux prémices de leur carrière, pourront ainsi compter sur leurs parrains pour les aider à appréhender de manière positive leur future vie de militaire en métropole.



A cet effet, parrains et filleuls ont signé une charte de parrainage les engageant réciproquement à entretenir des liens sur le long terme. Le capitaine Dany, retraité de l’armée de l’Air est désormais le parrain du volontaire stagiaire Yoann : « Il m’a immédiatement fait part de ses craintes quand à son futur départ vers la métropole notamment par rapport au climat et aux mentalités qui diffèrent un peu parfois. Mon rôle est de le rassurer et de le guider. J’étais comme lui au même âge ! »



Lors de la cérémonie, le colonel Maurel a exhorté les volontaires de poursuivre leurs efforts et de prendre exemple sur leurs parrains : « Je sais à vous tous vos carrières brillantes et je ne doute pas que vous saurez insuffler la flamme de la réussite à nos jeunes volontaires. Vous les volontaires, prenez exemple sur eux ! Et soyez honorés de vous inscrire dans leurs pas. »



Le général Barbe leur a rappelés qu’ils n’étaient qu’au tout début de leur parcours et qu’il avaient le devoir de s’appuyer sur leurs parrains : « Je vous donne rendez-vous dans trois ans. Vous serez sous-officier de l’armée de Terre. Je ne doute pas une seconde que vous serez de très bons soldats et que vous saurez vous accomplir en tant que citoyens, Hommes et soldats. »





Le Bac pro systèmes numériques - réseaux informatiques systèmes communicants (SN-RISC) filière défense est une formation d’excellence qui se déroule sur deux ans. Elle offre l’opportunité à de jeunes réunionnais d’accéder directement au rang de sous-officier de l’armée de Terre dans le domaine du numérique. Depuis le 17 aoûtdernier, 22 jeunes ( 9 garçons et 3 filles) ont rejoint cette formation.



