La grande Une RSA conditionné à des heures de travail : Expérimentation à La Réunion

La Réunion compte parmi les 19 départements qui expérimentent le dispositif rénové d’accompagnement des allocataires du RSA dès 2023. Par NP - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 08:15

Le nouveau dispositif d’insertion des allocataires du RSA sera expérimenté dans 19 départements d’ici 2023, a annoncé le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt.



La Réunion fait partie de ces territoires pilotes, qui comme les autres lauréats, va mettre en œuvre dans les semaines à venir un dispositif qui conditionne le versement du RSA à l’effectivité d’une période de 15 à 20h d’activités hebdomadaires au profit d’une entreprise ou d’une collectivité ou bien pour de la formation, destiné à renforcer l’insertion des allocataires.



Les bénéficiaires du RSA seront systématiquement inscrits à Pôle Emploi. L’objectif du dispositif est également “d’organiser la partie diagnostic et orientation en moins d’un mois”, a indiqué le haut-commissaire à l’emploi et l’engagement des entreprises, Thibault Guilluy à l'AFP.



Pour démarrer le déploiement du nouveau dispositif , un bassin de vie sera choisi dans chacun des 19 départements sélectionnés. Au total, ce sont près de 40.000 personnes qui seront concernées.

"Un contrat avec des droits et devoirs"



Concrètement, les allocataires signeront un contrat avec des droits et devoirs sur le modèle du Contrat d'engagement jeune. Dans les 15-20 heures d'activité hebdomadaire, l'idée est que chaque jour, le bénéficiaire ait un programme pour aller de l'avant et se rapprocher de l'emploi.



Les personnes en grande difficulté commenceront par des ateliers logement et santé, avant des immersions en entreprise. “On mettra le paquet sur les formations”, promet également Thibault Guilluy.



"On a préparé en amont une première base d'outils numériques pour travailler ensemble plutôt que chacun dans son silo. Les conseillers doivent pouvoir identifier l'ensemble des offres de services des acteurs sur un territoire, ce qui est aujourd'hui peu accessible. Sur l'expérimentation, on est dans un co-pilotage Etat/département. Les régions pourront intervenir sur la formation et les collectivités locales sur les problématiques de garde d'enfant. Ensuite, il y aura un partage des données pour voir ce qui fonctionne", poursuit-il. Et de conclure : "L'idée est de monter en puissance jusqu'à une généralisation d'ici la fin du quinquennat".