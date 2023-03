A la Une . RSA : Une revalorisation de 1,53% prévue pour le 1er avril

Après une première revalorisation l’été dernier, avec plus de 4%, le RSA continue d’être revu à la hausse. C’est désormais une augmentation de 1,53% qui est prévue par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 11:42





Les montants attendus pour le 1er avril



Pour une personne seule



Aucune personne à charge: 607,75 €

1 personne à charge: 911,62 €

2 personnes à charge: 1.093,95 €

3 personnes à charge: 1.337,05 €

Majoration personne à charge supplémentaire: 243,10 €



Pour un couple

Aucune personne à charge: 911,62 €

1 personne à charge: 1.093,95 €

2 personnes à charge: 1.276,26 €

3 personnes à charge: 1.519,17 €

Majoration personne à charge supplémentaire: 243,10 € Après une première hausse en avril 2022, puis un coup de pouce l'été dernier, lors de la loi sur le pouvoir d'achat, le RSA va de nouveau connaître une revalorisation. Par une formule cryptique, le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées avance que le RSA augmente de +5,6 % par rapport au 1er avril 2022. En réalité, ce chiffre comprend déjà la hausse de 4% de l'été dernier.