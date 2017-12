RPA/Monde des animaux: Des chiots et chatons à adopter ce samedi

Chiots, chatons, et animaux moins jeunes mais tout aussi mignons seront à l’adoption samedi au Monde des Animaux à Sainte-Marie. C’est l’association RPA (Réunion protection animale) qui organise l’événement dans le but de trouver des familles pour ces animaux perdus, abandonnés ou maltraités et recueillis par ces amis des bêtes.



"2017 a été une année riche en sauvetages puisque 300 chiens et chiots et 30 chatons ont pu être sauvés ! Certains d'entre eux ont été retrouvés dans des états catastrophiques comme Burny ou Hatchi, et Kira dernièrement ! C'est uniquement grâce aux donateurs, qu'ils soient réunionnais, métropolitains, ou adhérents de RPA, que tous ces amours ont pu être sauvés", rappelle l’association. Une dizaine de chiots et Pinschers quelques chatons seront aussi sur place.



De 8h30 à 19h, il sera donc possible d’adopter, d’adhérer ou de faire des dons. Les dons de croquettes sont aussi possible grâce au système d’un paquet de croquettes Proplan acheté = le même paquet offert à RPA. Le but : battre le record de don de croquettes Proplan 1500 kg (de notre dernière opération en juin).



Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, une cagnotte a été créée afin qu'ils puissent participer à l’action. L’association rappelle que "les chiots sauvés dans les ravines, les mamans courageuses, les chiens blessés, consomment énormément de croquettes sur l'année. Finalement, vous les nourrissez en offrant quelques euros ! Cet argent permettra aussi de nos racheter des pulls en laine pour les chiots, des colliers et laisses ; objets utiles bientôt en rupture".