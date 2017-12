RPA: 8 adoptions (dont celle de Loupio) et 1700 kg de croquettes récoltés

Record battu. La cinquième édition de l' opération "adoptions et croquettes" organisée ce samedi au Monde des Animaux, à Sainte-Marie, est un succès pour RPA. L'association de protection animale se réjouit d'avoir récolté 1700 kg de croquettes et d'avoir permis 8 adoptions (3 chatons et 5 chiens).Autre bonne nouvelle, le chien Loupio, dont le maitre est hospitalisé à la clinique de rééducation de Sainte-Clotilde, a trouvé une famille en Sologne. Sa nouvelle famille attendra 2 mois, le temps de son traitement des vers du coeur, pour accueillir l'animal à quatre pattes sur sa grande propriété."Un Noël magique pour les loulous de RPA. Un immense Merci aux généreux donateurs réunionnais et métropolitains ainsi que nos adhérents pour 2018 ! Merci de nous soutenir dans nos différentes actions et de nous faire confiance", s'exprime l'association, ravie d'"une journée extraordinaire entourée de bénévoles extraordinaires".