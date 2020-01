Météo RODRIGUES: jeudi 17h30: Animation satellite haute résolution montrant les cellules pluvio-orageuses près de l'île

Animation Météosat haute résolution(17h15): des cellules pluvio-orageuses transitent à proximité de Rodrigues. Cliquez sur l'image pour l'animer si nécessaire. La pluviométrie durant les dernières 24 heures du 22 Janvier 2020 à 16h00 jusqu'au 23 Janvier 2020 à 16h00 :

Pointe Canon : 18.6 mm.

Plaine Corail : 46.8 mm

Citronelle : 22.8 mm.

Patate Theophile : 16.8 mm.

Montagne du Sable : 20.4 mm.

➡️ BULLETIN SPECIAL MMS/VACOAS



COMMUNIQUE SPECIAL EMIS POUR RODRIGUES À 16H00 CE JEUDI 23 JANVIER 2020



UN AVIS DE FORTE PLUIES ET DE VENT FORT EST EN VIGUEUR À RODRIGUES VALABLE JUSQU' À 04H00 VENDREDI 24 JANVIER 2020.



La perturbation tropicale qui s'est développé entre Maurice et Rodrigues ce matin se déplace vers L' Est.



Sur cette trajectoire, elle s' approche de Rodrigues et influencera le temps à Rodrigues.



Le temps sera nuageux à couvert avec des pluies intermittentes.



Les pluies deviendront plus fréquentes et parfois modérées à fortes, accompagnées d'orages au cours de l'après-midi.



Les fortes pluies pourraient occasionner des accumulations d'eau dans certains endroits et innonder les radiers.



Le vent se renforcera graduellement dans l'après-midi et les rafales pourraient atteindre les 90 km/h durant la nuit.



La mer deviendra graduellement très forte au-delà des récifs. Le public est fortement conseillé de ne pas s'aventurer en mer.



Des conseils pratiques:

Il est fortement conseillé au public d'éviter les abords des rivières, les cours d'eau et les radiers.



La visibilité sera considérablement réduite durant les fortes pluies et surtout due à des poches de brouillard. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents.



En cas d'orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.



Ce bulletin sera réactualiser à 04h00 ce Vendredi 24 Janvier 2020.



➡️ Soyez prudents sur les routes!





Météosat haute résolution 17h

Météosat haute résolution 17h

