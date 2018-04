RN3 une commission au-dessus de tout soupçon ?

Suite à l’annonce de retrait du projet d’aménagement de la RN3 du président de Région et au maintient de la réunion du débat public de samedi dernier, le citoyen que je suis ne peut s’empêcher de s’interroger sur les conditions de poursuite de celui ci.



Un débat public répond à une volonté de transparence, il s’agit pour la population concernée de pouvoir emmètre un avis sur un projet présenté en l’état par une commission qui se doit de respecter en premier lieu le principe de neutralité.



Force est de constater que dans le cas de la route des géraniums, j’ai assisté ce samedi à la plus improbable des mises en scènes présentées par le président de la commission chargé du débat qui d’ailleurs n’avait plus lieu de se tenir au regard des évènements de la veille .



Nul n’est sensé ignorer la proximité du président de la CNDP de la route des géraniums avec Idriss Omarjee , son coach mais également ex pro Verges et actuellement directeur de cabinet de la mairie du Tampon donc de Thien Ah Koon.



Et que penser de Lana Gonthier , assistante et chargée de communication du secrétariat général de la commission qui fait la promotion des collectifs mis en place contre la route des géraniums sur les réseaux sociaux. N’est ce pas une preuve de plus que ce débat est dirigé derrière le dos des tamponnais ? Cette chargée de com ne déroge t’elle pas au principe d’une autorité administrative sensée être indépendante ?



Un débat piloté dans l’arrière boutique pour que le citoyen se perde dans une apparence de démocratie qui ne doit pas cacher la réalité suivante : le Tampon est asphyxié !



En tant que Tamponnais, mais aussi en tant que citoyens, nous ne pouvons plus accepter ce déni de démocratie à travers des manigances imbuvables pour diriger un débat basé sur la consultation populaire. Il faut dire stop aux méthodes anti démocratiques du passé.