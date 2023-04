La grande Une RN2 à Ste-Marie : La limite de vitesse sera modifiée en temps réel

La Région Réunion a inauguré la nouvelle voie réservée aux transports en commun sur la RN2 entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Mais la collectivité a aussi annoncé la mise en place de nouveaux outils, dont un pour réduire les embouteillages et un autre pour verbaliser les mauvais conducteurs. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 17:35







Un nouvel outil de régulation du trafic routier va être déployé prochainement sur cet axe très fortement congestionné aux heures de pointe. "Il y aura des portiques de signalisation de modulation de vitesse dynamique qui permettent de réduire la vitesse sur la RN2 de Sainte-Marie lorsque la circulation devient trop dense", explique le vice-président de la Région Réunion, Patrice Boulevart.



Verbalisation par vidéo-surveillance



"Il y a aura aussi un système de vidéo-verbalisation et qui va faire en sorte que toutes les personnes qui utilisent la voie réservée aux transports en commun et qui n'ont pas à le faire seront verbalisés", assure Patrice Boulevart qui conclut : "Je considère que ceux qui prennent les transports en commun n'ont pas à être pénalisés par ceux qui sont dans une voiture individuelle."