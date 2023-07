Communiqué RN2 Ste-Suzanne/Ste-Marie : Voie de gauche neutralisée ce soir et demain soir

Sur la RN2 à Sainte Suzanne et à Sainte Marie, les travaux de reprise de caniveaux entre les échangeurs Franche Terre et les Jacques prévus ce soir et demain soir dans le sens Est/Nord ne nécessiteront pas une fermeture de route.







La voie de gauche sera uniquement neutralisée pour les besoins du chantier. Par N.P - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 14:38