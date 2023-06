Communiqué RN2 Ste-Suzanne/Ste-Marie : Restrictions de la circulation dès 20h ce mercredi dans le sens Est/Nord

En raison de travaux, des fermetures nocturnes auront entre lundi et jeudi sur la RN2 entre Sainte-Suzanne et Saint-André. Par NP - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 15:40

Le communiqué :



Sur la RN2 à Sainte Suzanne et Sainte Marie, pour permettre la suite des travaux au niveau de la VRTC, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre les échangeurs Franche Terre et les Jacques, de 20h à 5h la nuit du mercredi 28 juin.



Une déviation sera mise en place par le réseau routier secondaire.