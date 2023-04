La grande Une RN2 : La limitation de vitesse bientôt modifiée en temps réel

Des portiques ont été installés sur la RN2. Ils permettront prochainement de moduler la vitesse dans cette zone en temps réel en fonction des aléas de la circulation. Explications. Par SF - Publié le Samedi 8 Avril 2023 à 12:04

Des portiques de modulation dynamique de vitesse ont été installés sur la quatre voies de Sainte-Suzanne, dans le sens Est/Nord. Ces derniers vont permettre de faire évoluer la vitesse en temps réel pour prendre en compte la circulation et le trafic sur la RN2, une zone particulièrement sujette à des congestions, des accidents et où une voie réservée aux transports en commun vient d’être déployée.



“C’est une première sur l’île et même au niveau national, on n'a pas d’exemple réel de ce type d’équipement sur une si grosse densité sur un itinéraire”, souligne Thomas Kavaj, chef de service ETN Nord à la Région.



La gestion de la vitesse se fera en automatique, grâce à des capteurs disposés sous la chaussée qui vont permettre de calculer la vitesse et le taux d’occupation de la RN2. “Il y a un algorithme qui tourne derrière et qui permet de définir la vitesse optimale sur la zone pour permettre un meilleur écoulement du trafic et éviter les phénomènes d’accordéon et de vitesses trop élevées sur des zones congestionnées”, explique Thomas Kavaj.



Les opérateurs du Centre Réunionnais du Trafic Routier pourront prendre la main manuellement en fonction des scénarios, en cas d’accident, de fermeture de voie ou de basculement.



“En fonction des bouchons, on fera en sorte de mettre en place une vitesse dégressive”, indique le chef de service ETN Nord à la Région.



Les limitations de vitesse affichées sur les portiques remplaceront les panneaux de police de vitesse habituels : “Respecter cette limitation de vitesse, c’est dans l'intérêt de tous”, rappelle-t-il.



Des contrôles vont être déployés pour vérifier le respect de l’usage de la voie réservée, prévient le CRGT qui prévoit un déploiement opérationnel des portiques en milieu d’année.





Un système de lecteur de plaques en expérimentation



Ce sont 7 portiques, sur 9km dans les deux sens de circulation, qui seront mis en service prochainement. Le dispositif pourrait être répliqué sur d’autres zones ultérieurement, notamment dans des secteurs qui disposent de voies réservées aux transports en commun.



En parallèle, une expérimentation va être lancée avec le concours des services de l’Etat pour mettre en place un lecteur de plaques à détection automatique pour appréhender les contrevenants qui utiliseraient la voie de bus . “L’idée c’est que les voies réservées soient utilisées par les transports en commun et non pas par les usagers”.



Le système sera déployé sur la section entre le verger et Duparc en milieu d’année.