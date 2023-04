La grande Une RN2 : La Voie réservée aux transports en commun (VRTC) inaugurée par la Région

Après plusieurs mois de travaux, la voie réservée aux transports en commun (VRTC) dans le secteur compris entre la Ravine des Chèvres et Duparc en direction de St-Denis a été officiellement inaugurée ce lundi par la Région. Ce sont pas moins de 6,5 km qui ont été créés pour un coût total de 27 millions d'euros. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 07:28

Les travaux, qui ont débuté en mars 2022, viennent prolonger l'aménagement déjà réalisé sur la portion Bel Air/Ravine des Chèvres sur une longueur de 9 km. La voie inaugurée ce jour permettra aux cars jaunes, les bus du réseau Citalis mais aussi les cars scolaires, les bus de tourisme, les taxis et les transports de canne d'améliorer grandement leur temps de parcours avec un bus toutes les 20 minutes aux heures de pointe.



Outre le gain de temps obtenu, ces travaux permettent également d'améliorer la sécurité de cette portion de la RN2 avec la reprise de la couche de roulement dans la courbe de la Ravine des Chèvres et la mise en conformité des bretelles des échangeurs.

Régulation automatique de la vitesse



Mais le point fort de ces travaux de sécurisation est bien entendu le déploiement d'un système de modulation dynamique de vitesse (MDV), une première dans l'île. Ce dispositif assurera la régulation automatique de la vitesse aussi bien sur la route nationale que dans la VRTC en fonction du trafic réellement constaté, permettant par exemple de définir d'afficher une vitesse dégressive pour éviter d'amplifier les embouteillages en cours. Par ailleurs, le dispositif permet de définir précisément la vitesse maximale autorisée sur la VRTC, l'écart entre la section courante et la vitesse ne pouvant dépasser 40 km/h.



Déjà largement employé en métropole, ce système MDV permet de limiter les phénomènes d'accordéon en cas de congestion, d'optimiser les capacités d'écoulement du trafic sans oublier d'améliorer l'information des usagers sur les aléas rencontrés en route (embouteillages, accident ou autre perturbation).

VRTC de Sainte-Marie en bref :



6,5 km créés et 9 km aménagés

27 millions d'euros TTC

1 an de travaux

2 nouvelles bretelles

1 nouveau giratoire sur l'échangeur du Verger

10 marchés de travaux sollicités

7 portiques de MDV dont 3 de 28m de portée

27 panneaux de police dynamique

1 lecteur de plaques d'immatriculation pour contrôle de la voie par les forces de police

1 bus toutes les 20 minutes aux heures de pointe