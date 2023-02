A la Une . RN2 : D'importants ralentissements constatés entre St-André et St-Denis

Les automobilistes circulant sur la RN2 entre Saint-André et Saint-Denis doivent s'armer de patience et de prudence. D'importants embouteillages sont constatés depuis tôt ce mardi matin en raison de la portion rainurée dans le secteur de Duparc, provoquant des ralentissements qui démarrent depuis le secteur de la Cocoteraie. Par NP - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 08:54