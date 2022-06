Faits-divers RN2/Bras-Panon : Un jeune conducteur flashé à 145 km/h

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île. Par NP - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 06:41

Le 18 juin 2022, de 21h00 à 23h00, dans le cadre de la lutte contre les conduites addictives et de la fête de la musique, deux opérations de contrôle ont été menées par les militaires de de la compagnie de Saint-Pierre, en appui des motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis, au rond point "La croisée" à la Petite-Île.



25 gendarmes étaient engagées sur ces contrôles. 22 infractions ont été relevées, dont 8 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique, 3 conduites sous stupéfiants, 3 défauts de contrôle technique, 5 non ports de ceinture de sécurité, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d’assurance, 1 transport d’enfant de moins 10 ans à l’avant du véhicule. 13 immobilisations et 3 mises en fourrières ont été réalisées.



Dimanche 19 juin 2022, de 01h00 à 05h000, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul, appuyés des réservistes de la Gendarmerie ont mis en place un poste de contrôle routier, sur le secteur de Saint-Gilles les Bains. 17 infractions dont 14 alcoolémies, 2 défauts d’assurance et 1 défaut de contrôle technique ont été constatés, ayant motivé 16 immobilisations et 3 mises en fourrière.



Dans l’après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoit ont effectué un service de contrôle des vitesses sur la RN2, secteur Bras-Panon. Lors de ce service, un automobiliste d'une vingtaine d'années, qui circulait en direction de Saint-Benoit a été contrôlé à la vitesse de 145 km/h au lieu de 100, car il s’avère être un jeune conducteur. Également positif à l'alcoolémie délictuelle son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 153

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 35

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 33

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 12

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 64 dont 31 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 4

NOMBRE DE VITESSES : 55 dont 11 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 15 dont 5 pour mineurs non sécurisés

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 20

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 5

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 3

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 10