RN1E - Le Port - Démarrage des travaux d’aménagement entre les giratoires Sacré Coeur et le Chemin des Anglais

RN1E Le PortDémarrage des travaux d’aménagement entre les giratoires Sacré Coeur et le Chemin des AnglaisLes travaux ont pour objectif le réaménagement du carrefour giratoire dit « du chemin des Anglais », joignant la RN1E, la rue Auguste Rodin et le chemin des Anglais. Il est également créé un shunt tous véhicules et un shunt bus depuis la RN1 vers la RN1E, ainsi qu’un parking de covoiturage. Enfin, les aménagements paysagers en proximité immédiate de l’opération feront l’objet d’un traitement qualitatif particulier.Ces travaux viennent en complément du projet de nouveau franchissement de la Rivière des Galets qui préfigurent le shunt permettant de rejoindre le carrefour du giratoire dit « du chemin des anglais » directement depuis la RN1. Le présent marché prévoit aussi le traitement des espaces piétons et des circulations vélo ainsi que la réalisation d’une voie bus dans le sens Ouest-Est et l’amélioration de l’accessibilité aux arrêts.Début des travaux 28/03/2022Durée des travaux : 8 moisDOCUMENT À TÉLÉCHARGER :