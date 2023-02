Revenir à la Rubrique TCO RN1A Saint-Leu : Travaux en centre-ville et mise en place de déviations à partir du 13 février 2023 Les travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées entrent en ville de Saint-Leu, côté Sud. Ce chantier prioritaire nécessite la fermeture d’un tronçon de la RN1A dans les deux sens de circulation à partir du 13 février 2023 (sauf riverains).



Pendant toute la durée du chantier, la circulation dans le centre-ville sera modifiée et interdite aux véhicules de plus 3,5 tonnes. Autre changement, tous les bus (scolaires, Kar’Ouest et Car Jaune) emprunteront un nouvel itinéraire, la Rue Haute, avec de nouveaux arrêts pour les voyageurs.



Ce vaste chantier va occuper les voies de la RN1A au niveau de Midas/Dekra jusqu’à l’entrée de la station Total, puis il se déplacera progressivement en direction du Nord.



Il s’agit pour l’entreprise Hydrotech de réaliser sur la chaussée une tranchée de 2 à 3 mètres de profondeur pour remplacer l’ensemble des canalisations par un nouveau réseau d’assainissement gravitaire adapté. Ce début de chantier devant les enseignes Midas/Dekra devrait durer jusqu’à la mi-Mars. Un accès clients est maintenu pour ces activités.







Les tranchées réalisées pendant cette phase des travaux seront balisées et resteront ouvertes en semaine sur quelques mètres linéaires.



Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation mise en place.

Du changement aussi pour les bus

L’interdiction de circuler en centre-ville aux véhicules de plus de 3.5 tonnes modifie également le plan de circulation des transports en commun. Dès le 13 février 2023 et pendant toute la durée des travaux, les transports scolaires, Kar Ouest et Car Jaune emprunteront désormais la rue Haute et desserviront de nouveaux arrêts.

Kar’Ouest Pour les lignes 31- 32-36-40-42 et LGO du réseau Kar’Ouest, trois arrêts provisoires (en vis-à-vis) sont matérialisés sur la rue Haute : 1 arrêt sur le parking de la Ravine Saint-Leu.

1 arrêt à l’angle de la rue Gaspard et de la rue Haute

1 arrêt à l’angle de la rue La Croix et de la rue Haute

Le terminus reste devant la place de la Mairie Notez qu’en centre-ville les arrêts : « Ariane », « Marché U », « La Croix » et « Midas » ne seront plus desservis à partir du 13 février 2023 et pendant toute la durée des travaux.



Transport scolaire Le ramassage des élèves aura lieu sur la rue Haute, aux mêmes arrêts provisoires de Kar’Ouest, et la dépose des élèves se fera devant l’école du Centre.

Et pour les élèves scolarisés à l’école du Centre: Le matin : la prise en charge se fera aux arrêts provisoires sur la rue Haute et la dépose devant l’établissement

L’après-midi : la prise en charge se fera à l’établissement et la dépose aux arrêts provisoires sur la rue Haute Il est demandé aux adultes mandatés de ces élèves d’être présent aux arrêts provisoires pour la prise en charge et la dépose de leur enfant.

Notez que les arrêts au centre-ville : : « Ariane », « Marché U », « La Croix » et « Midas » ne seront plus desservis à partir du 13 février 2023 et pendant toute la durée des travaux.



Car Jaune Pour la ligne du réseau Car Jaune le ramassage et la dépose des voyageurs se feront sur la rue Haute : 1 arrêt en face de Bourbon Parapente (sens Sud/Nord)

1 arrêt à coté de Bourbon Parapente (sens Nord/Sud) Notez que les arrêts mairie ne seront plus desservis à partir du 13 février 2023 et pendant toute la durée des travaux.



Pour toutes questions relatives au chantier contactez nos médiateurs, Augustine PICARD et Kévin ALMA au 0692 46 39 33. Ce vaste chantier va occuper les voies de la RN1A au niveau de Midas/Dekra jusqu’à l’entrée de la station Total, puis il se déplacera progressivement en direction du Nord.Il s’agit pour l’entreprise Hydrotech de réaliser sur la chaussée une tranchée de 2 à 3 mètres de profondeur pour remplacer l’ensemble des canalisations par un nouveau réseau d’assainissement gravitaire adapté. Ce début de chantier devant les enseignes Midas/Dekra devrait durer jusqu’à la mi-Mars. Un accès clients est maintenu pour ces activités.Les tranchées réalisées pendant cette phase des travaux seront balisées et resteront ouvertes en semaine sur quelques mètres linéaires.Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation mise en place.L’interdiction de circuler en centre-ville aux véhicules de plus de 3.5 tonnes modifie également le plan de circulation des transports en commun. Dès le 13 février 2023 et pendant toute la durée des travaux, les transports scolaires, Kar Ouest et Car Jaune emprunteront désormais la rue Haute et desserviront de nouveaux arrêts.Pour toutes questions relatives au chantier contactez nos médiateurs, Augustine PICARD et Kévin ALMA au 0692 46 39 33.





Dans la même rubrique : < > Information à destination des habitants de Dos d'Âne Problème de collecte des ordures ménagères aujourd'hui à Dos d'Âne Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.