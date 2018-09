RMC Sport disponible sur l'offre satellite de Canal+

L’annonce est intervenue mardi soir, 2 heures seulement avant la diffusion des premiers matches de la Ligue des Champions de la saison 2018-2019.Un tweet de Maxime Saada, président du directoire du Groupe Canal Plus, est venu mettre fin à un insoutenable dilemme pour les accro de ballon rond : comment continuer à suivre la plus prestigieuse compétition de clubs tout en conservant son abonnement Canal+ et BeIn Sport qui se partagent d’autres compétitions.Les abonnés Canal+ par satellite avaient la possibilité, dès ce soir, mais en métropole, de s'abonner aux chaînes RMC Sport tout en restant chez Canal+."Après de longues tractations, Altice, la maison-mère de RMC Sport et de SFR, et le groupe Canal+ sont enfin parvenus à un accord", annonçaient ce mardi soir les grands titres de presse de l’Hexagone.Selon les informations du journal L’Equipe à 21H (Paris), "les abonnés par satellite actuels régleront 9 euros par mois pour avoir accès aux six chaînes principales RMC Sport, offrant notamment le direct des meilleures affiches européennes et le multiplex de chaque soirée. Néanmoins, ils n'auront pas accès aux canaux additionnels RMC Sport Live diffusant les autres matches des soirées européennes en intégralité."Une avancée significative saluée sur les réseaux sociaux, bien que l'accord ne permettait pas à la chaîne cryptée de proposer les chaînes RMC Sport aux abonnés box internet, ni à ceux de l'offre digitale MyCanal.Il faudra sans doute attendre quelques jours pour que les négociations de revente partielle des droits de la Ligue des Champions permettent à l’intégralité des abonnés actuels de Canal+ de ne pas devoir composer avec une nouvelle offre et jongler avec une deuxième ou troisième offre sportive…Un accord national qui devrait a priori décanter les choses sur le satellite à La Réunion également. Plus de précisions dans les jours à venir.---