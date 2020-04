« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil » écrivait l'Éclésiaste. C'est également ce qu'a défini l'économiste russe Kondratieff au début du XXème siècle qui expliquait le système capitaliste comme un phénix renaissant de ses cendres. Concrètement sa théorie mettait en évidence un cycle de 40 à 60 années de développement économique basé sur les différentes révolutions industrielles et technologiques modernes depuis le XVIIIème siècle à nos jours. À chaque fois le modèle de développement arrivant à bout de souffle s'effondre sous l'effet d'une crise majeure globale pour ensuite faire table rase et recommencer à zéro. Certains historiens et sociologues ont comparé la pandémie de grippe espagnole à celle que nous connaissons actuellement à un siècle près. Cette catastrophe sanitaire était apparue dans le contexte de la 1ere guerre mondiale et onze ans après débouchait sur la crise économique de 1929, qui elle même aboutit 10 ans plus tard à la 2de guerre mondiale. L'après guerre donna lieu à un bouleversement géopolitique mondiale et à une relance massive économique et industrielle des pays européens et transatlantiques (Plan Marshall) en Amérique du Nord et (30 glorieuses) en France. Cette époque vit naître la fondation de l'Union Européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui.



Il n'y a peut-être pas de lien de cause à effets évident mais à y regarder de plus près on peut constater la pertinence de cette théorie. Ce qui signifierait que si elle s'avérait exacte, par effet cyclique depuis les crises des années 60-80 marquées par les chocs pétroliers, les révoltes ouvrières, la remise en cause des « valeurs de l'ancien monde » (woodstock aux USA, mai 68 en France) et les crises boursières (krack de Wall Street) celle qui nous occupe aujourd'hui pourrait bien passer d'une crise sanitaire globale liée au COVID 19 à une déstabilisation en cascade des économies de marché aux conséquences imprévisibles. Ce qui laisserait présager des jours sombres pour notre humanité liée à une insécurité alimentaire, sanitaire, politique dans un monde ultra-connecté.



L'une des conséquences à moyen terme serait de voir alors les états se refermer sur eux même avec un retour très fort des nationalismes, une pertes des libertés démocratiques fondamentales des individus et l'établissement de dictatures pour contenir les embrasements populaires. Dans ce contexte le spectre effrayant d'une 3ème guerre mondiale ne serait pas exclue. Le phénix après une nouvelle mort pourrait alors à nouveau renaître de ses cendres pour inaugurer définitivement ce qu'il convient d'appeler LE NOUVEL ORDRE MONDIALE, L'ÈRE DU VERSEAU ou le RETOUR DE L'ÂGE D'OR. Comprenne qui pourras...