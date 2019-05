Communiqué RIC: Organisation d'une votation devant les bureaux de vote le 26 mai

Le dimanche 26 Mai vous serez nombreux à vous déplacer pour voter aux élections européennes, en réalité trop peu nombreux car en 2014 seuls 42 % des électeurs inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour s'exprimer. Pour les élections législatives de 2017 le score a été à peine meilleur, 48% soit 8 points de moins qu'aux législatives de 2012...



Les français ne vont plus voter et il y a une raison à cela, ils ne sont pas écoutés et on ne leur demande jamais leur avis. Pourquoi donc se déplacer pour élire une femme ou un homme qui une fois élu peut faire l'inverse de ce qui a été promis? Ils n'ont de compte à rendre à personne et peuvent agir durant leur mandat contre l'intérêt général sans se soucier des répercutions. Nous pensons que notre démocratie est malade, qu'elle est en danger et qu'il est urgent de remettre le citoyen au centre du jeu, de faire en sorte qu'il éprouve du plaisir à s'investir et qu'il participe au fonctionnement de sa ville, de sa région ou de son pays.

Des réunionnais soucieux d'améliorer le fonctionnement de la démocratie ont donc décidé de profiter des élections Européennes du dimanche 26 Mai pour organiser une votation sur deux sujets d'importance, la mise en place d'un Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) et la Reconnaissance du vote blanc, deux propositions malheureusement rejetées par le président à la sortie du grand débat. Nous allons donc nous installer devant le plus grand nombre de bureaux de vote de l'île possible afin de recueillir l'avis des réunionnais sur ces deux sujets. Ce sera ainsi l'occasion pour les citoyens qui feront l'effort de se déplacer, de s'exprimer sur des sujets que nos élus refusent catégoriquement de traiter de peur de perdre leur influence. Le nombre de bureaux de vote étant très important, plus de 300 sur l'île, nous avons besoin de volontaires, de citoyens engagés pour nous aider à recueillir l'avis du plus grand nombre. L'idée étant de créer des binômes pour accueillir les votants et leur expliquer brièvement le pourquoi de notre présence et le principe du RIC. Une fois la journée terminée, les résultats seront ensuite analysés puis transmis aux médias ! Si vous aussi vous pensez qu'il est anormal que le vote blanc ne soit pas comptabilisé comme un vote exprimé, si vous aussi vous pensez que le déclenchement d'un référendum ne doit pas être la chasse gardée des élus, si vous aussi vous avez envie de participer à une action citoyenne alors n'hésitez pas, contactez nous par mail à l'adresse votationsurleric@gmail.com Faisons de la région Réunion la première région de France à organiser un sondage à grand échelle sur ces deux sujets ! Hadrien, un citoyen non résigné ! Lu 99 fois





