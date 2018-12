Communiqué RIC: DEMORUN appelle les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre





L'association DEMORUN vous invite à vous inscrire sur les listes électorales de votre commune avant le 31 décembre 2018.



Au cours du projet DEMORUN mené en 2015, nous avons pu constater que plus d'un électeur sur deux ne résidait plus à l'adresse indiquée sur les listes électorales.



Or, l'année 2019 devrait être marquée par des avancées démocratiques majeures vers un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.



En effet, avec la perspective des référendums d'initiative citoyenne, nous allons enfin pouvoir voter pour des idées politiques et plus seulement élire des représentants partisans.



De plus, au cours du premier trimestre 2019, les tirages au sort sur les listes électorales vont être réalisés afin de constituer des listes citoyennes pour les élections municipales de 2020. Si vous voulez avoir une chance de voter pour vous, assurez vous d'être inscrits sur les listes électorales de votre commune de résidence.



Si vous venez d'avoir 18 ans, vous ne serez inscrits automatiquement que si vous avez effectué les démarches de recensement citoyen au moment de vos 16 ans.



Si cette inscription n'a pas pu avoir lieu ou si vous avez déménagé après le recensement, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de votre commune.



Si vous étiez déjà inscrits mais que vous avez déménagé, il est possible que vous ayez été radiés des listes de votre ancienne commune.



Vous pouvez réaliser votre inscription auprès des services électoraux de la mairie de votre domicile ou par internet sur le site :



Il vous faudra fournir une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile et remplir le formulaire d'inscription ( CERFA_12669_01 ) téléchargeable sur via ce lien :

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/32977/245942/file/cerfa_12669_01.pdf



Pour plus d'information, consulter le site :

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales



