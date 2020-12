Revue de presse REVUE DE PRESSE mardi 8 décembre 2020

A la Une du Quotidien, l'éruption de la Fournaise: "Magma connection". Le JIR consacre sa première page aux récalcitrants des consignes sanitaires: "Noël en famille à tout prix". Par B.A - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 06:13 | Lu 228 fois

Faits divers



Le corps sans vie d'une femme portée disparue la veille a été retrouvé hier au large du Port. La jeune femme avait été activement recherchée, un hélicoptère et le bateau des pompiers avaient été utilisés pour la retrouver. Une autopsie permettra de comprendre les circonstances de ce drame.



Le PGHM a secouru deux personnes hier: un homme âgé avait fait un malaise à l'Ilet à Corde, et un jeune homme avait heurté un rocher en plongeant dans la cascade Jacqueline à Langevin. Le jeune homme, souffrant d'une plaie à la tête, a été transporté au CHU Nord.



Un homme sri-lankais, suspecté d'avoir asséné un coup de couteau à un compatriote a été écroué hier. Il devrait être jugé mercredi en comparution immédiate, pour violences avec arme.

Société



Le JIR consacre un dossier aux consignes sanitaires pour les fêtes de Noël: nombreux sont les Réunionnais qui ne comprennent pas le fait que seules 6 personnes soient autorisées à réveillonner ensemble.



Le volcan est entré en éruption, et, comme chaque fois, l'enclos est fermé au public. Néanmoins, quelques habitués se sont pressés hier sur les flancs en feu de la Fournaise, raconte le Quotidien.



L'association "Traits d'union" célèbrera la journée de la laïcité ce 9 décembre, organisant une matinée de débats, ainsi qu'un jeu de sensibilisation, à l'université, indique le JIR.







