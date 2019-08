Revue de presse [REVUE DE PRESSE] mardi 13 août 2019 A la Une du JIR ce matin, "La coulée perce la nuit". La coulée de lave est descendue de 1200 à 600m hier dans la soirée.

Faits divers



Un trentenaire, atteint de schizophrénie, a été reconnu pénalement irresponsable par trois juges hier au tribunal de Saint-Pierre. L'homme est violent, récidiviste, et prend toutes sortes de drogues, franchement incompatibles avec sa maladie mentale. Constatant que sa place n'est pas en prison, mais du fait de sa dangerosité, il est placé en unité psychiatrique jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les médecins psychiatres qui décideront de sa sortie, lorsqu'ils l'estimeront stabilisé.



Politique



Municipales à saint-Benoît: Patrice Selly a présenté une partie de son équipe. L'avocat, candidat déclaré à la succession de Jean-Claude Fruteau, présente sa liste comme "ni de droite ni de gauche".



L'enquête publique concernant la carrière Patelin à saint-André sera close dans une semaine, et la mobilisation des riverains est intense. La mairie indique qu'elle se rangera à l'avis de la population, et devrait dire non à l'ouverture de cette carrière, prévue pour une période de 25 ans.





Economie



Le salon Flore et Halle, qui s'est tenu du 7 au 11 août à la Halle des manifestations du Port a rencontré un franc succès. Les visiteurs sont passés de 22 600 personnes en 2018 à plus de 23 000 cette année.



Les salariés de l'Union Mutualité Solidaire sont en grève illimitée. 15 salariés sur les 29 que compte l'entreprise ont répondu à l'appel de la CFDT et de la CGTR. Ils protestent contre les conditions de travail dégradées. B.A Lu 345 fois





