Revue de presse REVUE DE PRESSE du mercredi 11 novembre 2020

« Quoi qu’il en coûte ». L’effort de l’Etat dans les moyens déployés pour éteindre l’incendie du Maïdo ne vise pas à faire des économies ici et là. Alors que la non venue d’un second DASH a pu interroger, le ministre des Outre-mer a passé en revue tous les moyens déjà mis en oeuvre dans cette lutte contre le feu. « Le ministre au charbon », c’est le titre très imagé du Quotidien en ce 11 novembre.



Comme chaque année à la veille des fêtes, le monde agricole tire la sonnette d’alarme. « 1000 tonnes de fruits à terre » titre le Journal de l’Ile qui évoque le cas de ces agriculteurs qui « craignent de ne pas pouvoir envoyer la moitié de leur production de fruits en métropole ». « Un surplus que le marché local ne pourra absorber » et donc un beau gâchis en vue. Découvrez la raison qui pénalise de nouveau la filière. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 à 07:01 | Lu 270 fois

FAITS DIVERS



Les familles des victimes de l’accident de BTP survenu en 2016 devront encore patienter. Le procès du gérant de l’entreprise qui employait les deux ouvriers ensevelis sous 3 mètres de terre à la Bretagne au cours d’un chantier de canalisation a été renvoyé au 4 juin 2021. Rappelons qu’un ouvrier avait perdu la vie et que son collègue avait été gravement blessé.



« Des soupçons de favoritisme pèsent sur des marchés publics dans le domaine des subdivisions routières ouest », écrivent le Quotidien et le JIR. Les gendarmes de la section de recherches ont perquisitionné hier les locaux de l’antenne ouest de la DRR situés à Saint-Gilles. L’ouverture d’une enquête par le parquet de Saint-Denis a été décidée afin de faire parler les ordinateurs de la structure sur de possibles malversations financières. Ces soupçons proviennent d’une dénonciation anonyme auprès du procureur de la République.

ECONOMIE



C’est une révolution, un pas de géant », commente Didier Robert. La Région, EDF et Albioma ont signé hier un « accord vertueux » qui fera date. Un accord qui fera basculer notre île dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à hauteur de 100%. Une prouesse permise par la montée en régime de l’utilisation de la biomasse comme carburant en lieu et place du charbon et du fuel. Vous pouvez en avoir les détails avec notre article d’hier ou en feuilletant votre Quotidien ou JIR de ce mercredi.



SOCIAL



Les conclusions d’un expert mandaté par la Société civile immobilière du département de La Réunion est on ne peut plus clair : « il n’y a pas de danger de péril imminent » à l’immeuble Flacourt. Cette résidence avait fait l’objet d’une mobilisation des habitants le mois dernier, accompagnés de la Confédération nationale du logement, rappellent le JIR et le Quotidien de La Réunion. Quelques semaines plus tard donc, ce premier rapport viendra peut-être rassurer les résidents avant la remise d’un nouveau rapport signé d’un autre expert mandaté par le tribunal de grande instance cette fois-ci. Si le péril imminent n’est donc pas retenu, des travaux sont programmés à partir de la mi-novembre. Ils doivent renforcer les blocs de béton qui se détachent de la paroi.



CULTURE



Vos deux journaux relayent la conférence de presse de la mairie de Saint-André qui maintient les festivités du Dipavali dans ce contexte particulier. « On ne peut pas ne plus rien faire, nous devions amener cette lumière dans cette période difficile », soutient le nouveau maire Joé Bédier dans ce Dipavali 2020 placé sous le signe du « retour aux sources ». Et peut-être aussi celui de la contestation. C’est en tout cas celle de l’opposant Jean-Marie Virapoullé qui n’a pas tardé à se faire entendre pour dénoncer la tenue de la manifestation en cette période sanitaire délicate « Covid ». La mairie détaille l’ensemble des mesures sanitaires qui doivent encadrer l’événement pour éviter un « cluster géant ».







