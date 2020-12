Revue de presse REVUE DE PRESSE du dimanche 13 décembre 2020

Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 07:21 | Lu 315 fois

A une semaine du grand show, le Journal de l’Ile évoque les chances de Lyna Boyer. Notre ambassadrice de charme fait partie des favorites, peut-on déjà s’en réjouir. Elle fait partie des 5 candidates préférées des internautes. A elle de confirmer cette popularité virtuelle.



Rares sont les événements brassant du public qui sont maintenus. Le marché de Noël de l’Eperon en est l’un d’eux. Il prend place encore ce dimanche au coeur du Village artisanal de ce quartier des hauts de Saint-Paul pour le plus grand bonheur des familles à la recherche d'achats de qualité. Le Quotidien rappelle que le marché a pu être maintenu par les autorités grâce à la présentation d'un protocole sanitaire scrupuleux. Parmi les exceptions en matière de maintien d'événement, Saint-Denis est également servi avec un marché péi au Jardin de l’Etat.

SOCIETE



La photo tranche avec l’actualité morose de ces dernières semaines et une vague de sécheresse dans de nombreuses communes. Ce samedi, Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental et bien sûr l’hôte des lieux André Thien Ah Koon, ont mis en service le réseau d'irrigation de la retenue collinaire de Piton Marcelin situé sur la Route de la Petite Ferme. Cette livraison providentielle permettra d’exploiter 600 hectares au bénéfice des agriculteurs.



SOCIAL



Vos deux journaux relayent la belle action de l’ACH, l’association de coopération humanitaire. Ses bénévoles ont pu constituer jusqu'à 500 colis alimentaires et 2000 masques qui vont être distribués à des familles nécessiteuses. Une opération qui aura été rendu possible grâce à l’appui de 69 entreprises locales contribuant à la fondation Fond Ker. L’Etat participe également en rémunérant le poste d’un chargé de mission en charge de la coordination des actions et la fourniture de masques de protection Covid.



CULTURE



En ce dimanche, une plus large place est consacrée à la culture sous toutes ses formes. Le JIR explore ainsi l’opération « Nout’ Léritaz, voyaz d’an’tan lontan » qui prend ses quartiers encore aujourd’hui à Stella Matutina. De nombreux artisans péi vous proposent leur savoir-faire alors que, après vos emplettes, vous vous laisserez tenter par le visionnage de documentaires d’archives de La Réunion des années 30.



Le JIR et Le Quotidien font part du mariage inédit entre la voix de Danyèl Waro et le Choeur de chambre du Conservatoire. Une union qui donne naissance à l’événement « Maloya en Kèr ». Toutes les dates des représentations sont à découvrir dans vos deux journaux péi.







