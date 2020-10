Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 octobre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 06:13 | Lu 1100 fois

Le Journal de l'île consacre sa une du jour à cette "étonnante" dérogation accordée aux clubs échangistes/libertins, qui contrairement aux boîtes de nuit, continuent à poursuivre leurs activités ("Des libertés pour les libertins"). Comme l'explique le média, "tout est affaire de licence".



Le Quotidien, lui, revient sur le parcours de Jody après sa participation à l'émission The Voice Kids. Après son retour dans l'île, le jeune réunionnais s'engage aujourd'hui à soutenir les enfants victimes de harcèlement scolaire et devient même parrain de cette cause écrit le journal.

FAITS-DIVERS



Trois hommes comparaissaient mercredi en comparution immédiate pour des faits de violences avec arme. Le 2 octobre dernier, ils arrivent, en état d'ivresse, dans un bar de la Possession,



Une fois n'est pas coutume, le tribunal judiciaire avait à juger des violences sur conjoint sur fond d'alcool. Le prévenu, présenté en comparution immédiate afin de protéger la victime d'une réitération immédiate des faits, devait répondre de violences sur sa conjointe pour une période s'étalant de septembre 2014 au 31 août 2020. En effet en aout dernier, après une énième dispute sur fond d'alcool, le prévenu frappe à nouveau sa concubine, qui aura 8 jours d'ITT. En consultation, elle fait état du harcèlement moral qu'elle subit depuis trop longtemps et avoue même avoir également des pensées suicidaires. Le prévenu est condamné à 18 mois de prison avec maintien en détention, annulation de son permis et interdiction de conduire un véhicule non muni d'un système de démarrage par éthylotest pour une durée de 3 ans.



C'est ce vendredi que comparaissent Joseph Sinimalé, Sandra Sinimalé et Eric Madouré devant le tribunal correctionnel. L'ancien maire de Saint-Paul, sa fille et son gendre sont poursuivis par le parquet de Saint-Denis pour prise illégale d’intérêts, recel de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Les trois protagonistes avaient été auditionnés de longues heures à la casernes Vérines au début du mois de juin. Des peines d'inéligibilité pourraient être prononcées à l'encontre des Sinimalé, tous deux déjà condamnés par le passé pour détournement de fonds. Trois hommes comparaissaient mercredi en comparution immédiate pour des faits de violences avec arme. Le 2 octobre dernier, ils arrivent, en état d'ivresse, dans un bar de la Possession, puis sèment la terreur . L'un d'entre eux sort un fusil de calibre 12 et l'exhibe fièrement effrayant tous les clients présents. Lors de l'audience, les trois individus ont assuré qu'il ne recherchaient pas la bagarre. Problème, après vérification des enquêteurs, il s'avère que l'arme était chargée, le cran de sureté enlevé avec une cartouche dans la chambre. Suffisant pour le tribunal pour condamner les trois prévenus à de la prison ferme.Une fois n'est pas coutume, le tribunal judiciaire avait à juger des violences sur conjoint sur fond d'alcool. Le prévenu, présenté en comparution immédiate afin de protéger la victime d'une réitération immédiate des faits, devait répondre de violences sur sa conjointe pour une période s'étalant de septembre 2014 au 31 août 2020. En effet en aout dernier, après une énième dispute sur fond d'alcool, le prévenu frappe à nouveau sa concubine, qui aura 8 jours d'ITT. En consultation, elle fait état du harcèlement moral qu'elle subit depuis trop longtemps et avoue même avoir également des pensées suicidaires. Le prévenu est condamné à 18 mois de prison avec maintien en détention, annulation de son permis et interdiction de conduire un véhicule non muni d'un système de démarrage par éthylotest pour une durée de 3 ans.C'est ce vendredi que comparaissent Joseph Sinimalé, Sandra Sinimalé et Eric Madouré devant le tribunal correctionnel. L'ancien maire de Saint-Paul, sa fille et son gendre sont poursuivis par le parquet de Saint-Denis pour prise illégale d’intérêts, recel de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Les trois protagonistes avaient été auditionnés de longues heures à la casernes Vérines au début du mois de juin. Des peines d'inéligibilité pourraient être prononcées à l'encontre des Sinimalé, tous deux déjà condamnés par le passé pour détournement de fonds.

ÉCONOMIE



Voilà une initiative qui devrait plaire aux artisans de la Chambre de métiers. La chambre consulaire, ainsi que la compagnie Corsair, ont signe ce jeudi une convention partenariale visant à offrir aux artisans inscrits à la CMA des tarifs préférentiels pour des vols à destination de Mayotte ou de l’hexagone. Les options varieront selon la classe choisie pour son vol. En classe économique, un bagage supplémentaire de 23 kilos sera offert ainsi qu'une réduction immédiate pouvant aller jusqu'à 5% et même jusqu'à 12% de réduction pour les classes Premium et Business.



SOCIÉTÉ



Le Dash 8, avion bombardier d’eau, est arrivé en renfort à La Réunion dans le cadre de lutte contre les feux de forêts. L'aéronef servira pour accéder à des zones à risques et difficiles d’accès, mais également des équipes au sol. Le Dash 8 sert également pour les missions de surveillance. L'avion bombardier, qui s'est posé pour la première fois à la Réunion en 2010, fêtera ses dix ans d'intervention dans le ciel réunionnais.



Le climat d'insécurité perdure aux abords du lycée Moulin Joli de La Possession. Une nouvelle agression a été perpétrée ce mercredi à proximité de l'établissement scolaire. Plusieurs victimes sont concernées. Une plainte a été déposée ; des investigations en cours. Pour mémoire, il y a quelques jours à peine, Voilà une initiative qui devrait plaire aux artisans de la Chambre de métiers. La chambre consulaire, ainsi que la compagnie Corsair, ont signe ce jeudi une convention partenariale visant à offrir aux artisans inscrits à la CMA des tarifs préférentiels pour des vols à destination de Mayotte ou de l’hexagone. Les options varieront selon la classe choisie pour son vol. En classe économique, un bagage supplémentaire de 23 kilos sera offert ainsi qu'une réduction immédiate pouvant aller jusqu'à 5% et même jusqu'à 12% de réduction pour les classes Premium et Business.Le Dash 8, avion bombardier d’eau, est arrivé en renfort à La Réunion dans le cadre de lutte contre les feux de forêts. L'aéronef servira pour accéder à des zones à risques et difficiles d’accès, mais également des équipes au sol. Le Dash 8 sert également pour les missions de surveillance. L'avion bombardier, qui s'est posé pour la première fois à la Réunion en 2010, fêtera ses dix ans d'intervention dans le ciel réunionnais.Le climat d'insécurité perdure aux abords du lycée Moulin Joli de La Possession. Une nouvelle agression a été perpétrée ce mercredi à proximité de l'établissement scolaire. Plusieurs victimes sont concernées. Une plainte a été déposée ; des investigations en cours. Pour mémoire, il y a quelques jours à peine, les gendarmes sont intervenus pour des faits similaires (mais sans lien apparent), interpellant trois jeunes majeurs suspectés d'avoir racketté des élèves. L'un d'entre eux à d'ailleurs été incarcéré.