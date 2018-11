Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 novembre 2018

A La Réunion, c’est le Département qui perçoit la taxe sur le tabac. Entre les paquets homologués et non-homologués, les compagnies de tabac se livreraient à de l’optimisation fiscale. "Les cigarettiers enfument le Département de 17 millions d’euros", à la Une du JIR.



"La place de cinéma au même prix", à la Une du Quotidien. La taxe spéciale additionnelle n’augmentera finalement pas. Une bonne nouvelle pour Frédéric Drotkowski patron d’ICC.

Faits divers



Une enquête a été ouverte pour des soupçons de malversations financières au sein de l’Ordre des médecins de La Réunion par le parquet de St-Denis. De nombreux documents dont des chéquiers ont disparu, indique le JIR.



Le Quotidien revient sur le suicide d’un détenu mercredi dans la prison de St-Pierre. "Son acte aurait-il pu être évité", questionne le journal. L’homme de 32 ans avait annoncé sa mort dans le bureau du juge des libertés et de la détention.



Ibrahim Patel doit comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour "escroquerie, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, de falsification de chèques et de blanchiment". En cause, des loyers marrons à St-Paul, explique le JIR.

Politique



Didier Robert augmente son salaire de PDG de la SPL des musées régionaux de 6 800 euros, révèle le Quotidien. "Il y a un an, Didier Robert licenciait 9 salariés au prétexte de difficultés économiques", écrit le journal.



Société



La baleine Billy sera enterrée dans l’ouest, indique le JIR. " La solution de l'incinération se serait finalement révélée difficile techniquement notamment du fait de la graisse contenue dans le corps de la baleine". L’emplacement exacte est gardé secret pour éviter toute perturbation durant l’opération. N.P Lu 279 fois





