Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 février 2018

Le Quotidien consacre sa Une aux accusations d’harcèlement moral et sexuel dont fait l’objet le principal du collège Auguste Lacaussade. L’homme, suspendu durant 4 mois est de retour dans l’établissement scolaire salazien depuis janvier. "Les enseignants sous le choc" des révélations, à la Une du journal. Hier, une délégation s’est rendue au rectorat.



Le concours du plus beau marché de France sur TF1 fait la Une du JIR. "Saint-Pierre vs Saint-Paul: le duel final". Le vainqueur représentera La Réunion sur le plan national.

Faits-divers



5 individus de 20 à 30 ans ont, hier, été déférés au tribunal de Champ-Fleuri, interpellés dans le sud dans le cadre de l’affaire des vols de coffres-forts. Impliqués dans le casse notamment du 3 Brasseurs de St-Pierre, deux ont été placés en détention provisoire, les autres mis en examen, indiquent vos deux journaux.



Fin de la " ‘saga’ Govindamal’ ", écrit le JIR. L’homme d’affaires a, hier, été relaxé dans l’affaire du vol du coffre-fort de la JSSP. Pour autant, Gérard Govindamal restera en prison encore quelques mois explique le journal.



Un couple a été jugé, hier, au tribunal de St-Pierre pour escroquerie. Au total, 70 000 euros ont été soutirés à la CAF et au Département. La famille avec deux enfants percevait, le RSA, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation logement alors que des loyers leur apportent un revenu de 4 000 euros par mois.

Société



Vos deux journaux retracent le parcours de Valérie Bénard. Militante, syndicaliste, conseillère régionale, Valérie Bénard est décédée des suites d’une maladie à l’âge de 43 ans.



L'association des maires de La Réunion a rencontré le préfet mardi soir. "La bombe à retardement est amorcée", écrit le Quotidien. Il n'y aura plus de contrats aidés en 2019.





