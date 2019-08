Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 août

Le MMA est à la une du Quotidien ce vendredi : ce sport de combat compte quelques 2000 adeptes à La Réunion. Mais la compétition était jusqu’à présente interdite en France, sa légalisation est prévue pour janvier 2020. Le Mixte Martial Arts de son nom complet, associe pugilat et lutte au corps-à-corps, et les combats très impressionnants se déroulent dans une cage, qui a valu à ce sport sa réputation sulfureuse.



« Les touristes jugent La Réunion » titre le Journal de l’île. Et notre île obtient ainsi la note de 8,7/10. Des étrangers et des métropolitains racontent ce qu’ils ont préféré et ce qu’ils ont moins aimé. En tête : la nature luxuriante de La Réunion. Mais les touristes ne manquent pas de remarquer les problèmes de déchets abandonnés et de chiens errants.





Faits Divers



Deux médecins ont écopé de 10 mois de prison avec sursis pour avoir contribué à un trafic d’Artane, organisé par une Tamponnaise. C’est à travers son association Aid a Nou, censée venir en aide aux toxicomanes, qu’elle récupérait les ordonnances et comprimés, en utilisant leurs cartes vitales. Elle a été condamné à deux ans de prison ferme indique la presse écrite.



La mule de 19 ans, interpellée avec 13 kilos de résine de cannabis dans ses valises, a de nouveau été condamnée à 30 mois de prison par la cour d’appel. Face aux magistrats, la jeune femme d’origine belge a expliqué que des mules faisaient le voyage vers La Réunion chaque semaine par groupe de 5 personnes. Selon ses dires, la police de La Réunion détiendrait un trafiquant important depuis le mois de juin.





Société



La police municipale de Saint-André est désormais armée de caméras mobiles pour sécuriser leurs interventions et améliorer la formation des agents. 6 caméras ont été mises à disposition des agents. Elles seront constamment attachées aux torses des policiers municipaux, mais ne seront activées qu’au moment d’une intervention. Les agents devront également prévenir les personnes qui qu’elles sont filmées, un élément souvent dissuasif indique le JIR.



Une opération de nettoyage des plages de l’ouest et du sud, a été lancée sur les réseaux sociaux et a attiré de nombreux bénévoles. Ils étaient près d’une soixantaine de personnes à ramasser mégots et autres déchets ce jeudi comme le raconte le Quotidien. Une nouvelle opération doit avoir lieu ce dimanche. Charlotte Molina Lu 114 fois





