Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 8 mai

"Déconfinement: Feu Vert", c’est la une du Journal de l’Île ce vendredi. Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé hier soir que La Réunion débuterait son déconfinement progressif dès lundi prochain. C’est au Préfet désormais qu’il revient d’adapter les règles localement, alors que notre île fait partie des départements classés "verts".



"Un confinement qui pèse lourd" titre Le Quotidien, qui propose un dossier sur l’alimentation et la prise de poids chez les Réunionnais depuis le début du confinement. Après les conseils d’un nutritionniste pour retrouver sa ligne après le 11 mai, retrouvez les témoignages de ceux qui se sont fait plaisir coté cuisine, pendant que d’autres en ont profité pour se remettre au sport.





Faits Divers



Plusieurs cambrioleurs ont été placé en détention hier, et mis en examen pour vols aggravés en réunion et tentatives de vols en réunion. Les trois majeurs et deux mineurs avaient profité du confinement pour visiter une quinzaine de commerces dans le nord et l’est de l’île. Les gendarmes de Saint-Benoît ont mis fin à leurs méfaits en les interpellant mardi matin dernier, comme le relate la presse écrite. Trois d’entre eux sont déjà défavorablement connus de la justice.





Économie



L’aéroport Roland Garros vient d’engager un plan d’économie alors qu’il subit de plein fouet la crise sanitaire: le nombre de passagers a diminué de 98% au mois d’avril, et le fret de 60%. Ainsi les dépenses se limiteront désormais à la sécurité et au respect de la réglementation jusqu’à la fin de l’année. Les chantiers entamés en 2019 vont tout de même redémarrer, pendant qu’une majorité des collaborateurs de l’aéroport resteront en activité partielle, comme l’indique la presse écrite.





Société



Suite à l’annonce du Ministre de l’intérieur, qui a estimé possible la réouverture des plages à condition que les maires des communes concernées en fassent la demande auprès du préfet, les communes de Saint-Paul et de Saint-Leu ont déjà manifesté leur intention de solliciter la préfecture de La Réunion. Mais certaines pratiques devraient quoi qu’il en soit rester prohibées, comme le pique-nique ou les sports collectifs.







